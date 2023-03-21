Московский психолог рассказала о влиянии поэзии на человека

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Давно брали в руки томик со стихами? Если книги из домашней библиотеки покрылись пылью, есть веский повод ее смахнуть. Во Всемирный день поэзии, он отмечается 21 марта, специалист Московской службы психологической помощи Ирина Седова рассказала, чем же так полезны для нашего интеллекта стихотворения.

По результатам эксперимента, проведенного нейробиологами Университета Карнеги-Меллона, оказалось, что мозг остро реагирует на необычные поэтические обороты, а это, в свою очередь, приводит к мобилизации нервной системы. Обработав слово или оборот со множественным значением, наш мозг не возвращается сразу в прежний ритм работы, а сохраняет добавочный импульс, который стимулирует продолжать начатую деятельность. Можно сказать, что чтение стихов, которые нам нравятся, вызывает желание делать это снова и снова.

— Что же заставляет мозг так напряженно работать? Практически все слова языка имеют более одного значения, и если в простой прозе, как правило, востребовано одно значение, то в стихотворчестве все иначе. Как говорил Осип Мандельштам, в поэзии мы имеет дело с «пучком» смыслов, из которых нужно выбрать наиболее точное значение, а их может оказаться несколько. Даже такие простые слова, как «мусор» или «дорога», — неоднозначны. Скажем, «мусор» кроме главного значения «отходы жизнедеятельности» имеет, например, смысл «лишние мысли в голове». А «дорога» может обозначать «выбранное человеком направление в жизни, — обратила внимание психолог.

Мозг напряженно работает при чтении стихов, потому что он не только приписывает слову значение, он перепроверяет его контекстом, строит интерпретацию. Если она оказывается некорректной, то мы «возвращаемся» назад, чтобы перечитать и заново понять прочитанное. Получается, что при чтении стихотворений наша мозговая деятельность становится активнее, нежели при взаимодействии с прозой.

Стихи помогают переосмыслить прошлый опыт

Ученые проводили и другие исследования: они изучали активность нейронов мозга при чтении классической поэзии. Выяснилось, что стихотворения способны активизировать зоны мозга, ответственные за воспоминания о прошлом опыте. Читатель словно обращается к пережитому личному опыту в свете только что полученных впечатлений. Получается, что стихи помогают рефлексировать, находить новые смыслы в произошедших событиях, добавляют в нашу реальность новые краски.

Осмысленное заучивание развивает память

Многие слышали, что заучивание стихов развивает память. Почему это происходит, как правило, мало кто задумывается. Оказывается, при интерпретации неопределенностей наш мозг работает более активно, чем при чтении однозначных текстов.

— Для правильной трактовки важен достаточный объем краткосрочной памяти – он тренируется, когда мы учим стихи. Важный нюанс: речь идет не о механическом их заучивании, но об осмысленном чтении и запоминании, во время которого мы пытаемся понять прочитанное, выстроить собственную интерпретацию, — добавила Ирина Серова.

Мозг — гибкая, адаптивная система. Нейронные сети работают эффективно, когда в повседневную жизнь человека вводятся новые виды деятельности. Чтение стихов — один из самых действенных способов обеспечить нужную нагрузку: она необходима, в том числе, как профилактика ухудшения когнитивных функций мозга (особенно в зрелом возрасте). Поэзию можно считать отличной гимнастикой для мозга, не менее полезной, чем регулярная тренировка мышц и физическая нагрузка.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: 8 (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 24 марта в 10:30 состоится онлайн-мероприятие «Нейрофитнес – здоровье вашего ума». На встрече вас ждет теория и практика. Понадобится блокнот или лист бумаги, 2 карандаша или 2 ручки. Участие бесплатно, необходима регистрация по ссылке.