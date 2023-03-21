Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа»

Эвелина Василькова

Сюжет: 

Мастерская цифровых медиа
Общество
Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа»
Фото: Алексей Орлов

Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа», организованный на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово» и редакции газеты «Вечерняя Москва». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В рамках старта мероприятия прошел круглый стол на тему: «Новые медиа в современном информационном пространстве».

Участниками дискуссии стали эксперты в сфере медиа. Руководитель проекта, председатель Региональной общественной организации Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», Татьяна Яковлева отметила важность обучения школьников цифровой грамотности.

— Современная информационная сфера меняется, как калейдоскоп картинок. Важно научить школьников правильно воспринимать информацию, вычленять главное, анализировать, а также создавать новый контент, — сказала Яковлева.

С этой целью в столице был создан проект, который продлится до ноября 2023 года. В нем могут бесплатно участвовать дети с 13 лет. Записаться на занятия и узнать детали можно по телефону: +7 (977) 743-40-31.

Новости и события
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте