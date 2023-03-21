Новое место для прогулок и отдыха

Фото: Департамент строительства города Москвы

Длина форватера Москвы-реки от МКАД до МКАД составляет около 80 километров, а вся береговая линия с заливами и затонами растянулась более чем на 200 километров. При этом только небольшая часть — примерно 1/4 всех набережных — благоустроена и имеет надлежащий вид. А остальная часть прибрежных территорий — это заброшенный и неизвестный большинству жителей города мир.

Правительством Москвы реализуется масштабный проект по реконструкции городских набережных, которые станут точками притяжения для горожан и повысят привлекательность города для туристов: появятся новые общественные пространства с прогулочными зонами, кафе, детскими и развлекательными площадками.

Так, например, реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной завершится до конца года. Крутицкая набережная — это участок береговой зоны, который расположен в Таганском районе Центрального административного округа и Даниловского района Южного административного округа. Она продолжает Краснохолмскую набережную, начинается от Новоспасского моста, от выхода к реке 3-го Крутицкого переулка.

Будет обновлен участок набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной протяженностью 760 метров.

— Здесь сделают дорогу по две полосы движения в каждом направлении, построят дополнительные инженерные сооружения и подпорные стены. Кроме того, демонтируют старые железнодорожные пути и построят локальные очистные сооружения, — отмечает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В рамках благоустройства территории уложат три гектара газона, посадят 12 деревьев (липа, ива) и более 170 кустарников — гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник, а также разобьют 1,77 тысячи квадратных метров цветников.

В ходе реконструкции также создадут комфортные условия для родителей с детскими колясками и маломобильных людей. Так, на набережной сделают уклоны на тротуарах, а возле пешеходных переходов установят пониженный бортовой камень. Кроме того, на стыках тротуаров и проезжей части уложат наземные тактильные указатели, а опоры фонарей оклеят светоотражающей пленкой.

— По поручению мэра Сергея Собянина набережные будут построены по новым для Москвы правилам — со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок, — отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Дополнительно в ходе реализации проекта предстоит выполнить реконструкцию забора АО «Мосводоканал» в районе Музея воды, завершить работы по устройству свайного основания и строительству монолитных конструкций набережной и дорог, а также прокладку инженерных сетей: дождевой канализации, электрических сетей, наружного освещения, автоматизированной системы управления дорожным движением.

Фото: Департамент строительства города Москвы

— Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками. Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении, — ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Благодаря реконструкции набережной станет проще попасть в жилые кварталы, находящиеся неподалеку, и в спортивный комплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Крутицкую набережную продолжает Симоновская, которую также ждет реконструкция. Это позволит сформировать единую благоустроенную территорию по левому берегу Москвы-реки от Кремля до Печатников, а также существенно улучшит ситуацию с подъездом к ЗИЛу и развлекательному комплексу «Остров Мечты».