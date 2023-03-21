Лекарство от похмелья: может ли «гормон трезвости» помочь бороться с алкоголизмом

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20 марта американские ученые опубликовали итоги испытания, в ходе которого был обнаружен гормон трезвости. Вещество помогает выходить из алкогольного опьянения, но пока только мышам. «Вечерняя Москва» выяснила, позволит ли открытие бороться людям с пагубной привычкой.

Обнаруженный гормон — FGF21 — вырабатывается при различных метаболических стрессах, например голодании, дефиците сахара или алкогольном опьянении. Именно он и побуждает нас в таких случаях пить воду, чтобы защитить печень. В ходе эксперимента ученые выяснили, что мыши, которым вводили повышенную дозу гормона FGF21, после приема этанола очнулись через полтора часа. Грызунам, которым дали только спирт — через четыре. А вот мыши с отключенным синтезом гормона «оклемались» только спустя шесть часов.

Конечно, организм мышей отличается от человеческого, но результаты подобных экспериментов будут полезными для поиска новых методов борьбы с алкоголизмом, сходятся во мнении ученые. Однако на данном этапе они пока не знают, как полностью защитить организм от последствий злоупотребления. Печень человека перерабатывает почти весь алкоголь, поступающий в организм.

— Она обладает высокой регенерацией, но если слишком нагружать ее алкоголем, клетки, которые его перерабатывают, перестанут справляться, — рассказала врач Елена Симонова.

Существует масса мифов о том, как регулярно выпивать и не вредить при этом печени. Врачи же уверяют — никак. Единственный способ сохранить печень в целости и сохранности — пить алкоголь реже и в малых дозах, но лучше и вовсе от него отказаться.

Ранее эксперты Минздрава РФ назвали 20–30 граммов чистого алкоголя порцией, которая несет незначительный риск для здоровья. При этом для мужчин установлен показатель 30 граммов, для женщин — 20. Такое количество граммов чистого алкоголя содержится, например, в 200–300 миллилитрах вина и в 600–900 миллилитрах пива.

Если вы все же перебрали со спиртным, наутро возникает вопрос: как бы побыстрее улучшить свое самочувствие? И вновь народных методов масса, однако большинство из них бездейственны.

— Кроме активированного угля и обильной закуски вариантов уменьшить количество алкоголя по сути нет. Конечно, если пациент поступает в отделение, то можно провести гемодиализ, но, думаю, очевидно, что лучше до такого не доводить, — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Аристов.

Существуют лекарственные препараты, предназначенные для детоксикации и восстановления клеток печени. Однако их принимают при хронических заболеваниях. Конечно, если сильное похмелье — это разовая акция, и вы переживаете за состояние печени, такие препараты могут помочь. Но это никак не «вакцина от цирроза», ибо при постоянном употреблении алкоголя печень не защитит ничто.

Всевозможные методы быстрого отрезвления зачастую никак не связаны с «перевариванием» алкоголя. Апельсиновый сок и огуречный рассол, к примеру, не помогают нейтрализовать этанол. Оба напитка лишь помогают наутро восстановить электролитный баланс и уменьшить недомогание.

ФАКТ

В среднем 25–30 процентов людей переносят похмелье легче других из-за быстрого обмена веществ. Их организм вырабатывает альдегиддегидрогеназы — ферменты, расщепляющие алкоголь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Пругин, нарколог:

— Одно из самых верных правил избежать негативных последствий от приема алкоголя — не пить его или пить как можно меньше и увеличивать промежутки времени между приемами спиртного. Нельзя совмещать его с некоторыми продуктами питания, например заедать конфетами. Также нельзя совмещать алкоголь и газированные напитки.

КТО ИЩЕТ ТОТ НАЙДЕТ

Это не первый раз, когда ученые берутся искать способы борьбы с алкогольным отравлением.