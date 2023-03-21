Православные волонтеры помогают жителям Донбасса

Начальник службы безопасности храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Александр Матяж и волонтер Юлия Игнатенко упаковывают гумпомощь / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей Донбасса, а также беженцев.

Ответственный за сбор гумпомощи — начальник службы безопасности храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Александр Матяж. Вместе с волонтерами он складывает вещи в коробки. Получается более тридцати упаковок. И все это неравнодушные москвичи собрали за март. По словам Александра, ежедневно минимум шесть прихожан вносят свой посильный вклад.

— Регулярный сбор гуманитарной помощи у нас начался еще год назад, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, — рассказывает Александр Матяж. — В последнее время приносят меньше продуктов, гораздо чаще — одежду, в основном для детей дошкольного возраста и для пожилых людей.

Еще прихожане отдают и инвалидные коляски, ходунки, костыли, детские кроватки, шубы, куртки, упаковки с носками. Но жители Донбасса до сих пор нуждаются во многом, добавляет Александр. Например, несколько дней назад в храм приходила женщина, которая бежала с сестрой из Харькова, и у них совсем не осталось денег.

— Им добрые люди посоветовали обратиться к нам, — рассказывает Александр Матяж. — Мы, естественно, не отказали. И приходят к нам много тех, кто бежал с Донбасса с одним чемоданчиком. Поэтому беженцам мы тоже раздаем одежду, которую приносят прихожане. Но большая часть вещей уходит на Донбасс.

Александр добавил, что раньше сдавали вещи и на епархиальный склад, но там стали принимать только новые — с бирками. А здесь, в храме, берут любые, главное — в хорошем состоянии. Отправляют груз на Донбасс раз в месяц. С доставкой тоже помогают неравнодушные москвичи.

— Наш прихожанин Дмитрий Зорин на своей машине отвозит вещи в храм Белгородской области. Оттуда груз и доставляют на Донбасс, — говорит Александр. Всего за год волонтеры храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке отправили на Донбасс около 16 тонн груза. То есть каждый месяц добровольцы собирают больше тысячи килограммов вещей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Федор Лукьянов, настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, иерей:

— Для мирных жителей, оставшихся в зоне конфликта на Украине, и для бойцов спецоперации мы принимаем также медикаменты и гигиенические принадлежности. В сборе гумпомощи активно участвуют молодежный актив прихода и волонтерская служба. Ежедневно читаются канон молебный к Пресвятой Богородице и молитва о восстановлении мира.