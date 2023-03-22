От хобби к карьере в IT: как москвич сменил профессию при содействии службы занятости

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Оставаться востребованным специалистом в постоянно меняющихся условиях рынка труда — ключевая задача. Поэтому так важно не останавливаться на достигнутом, а продолжать развитие, получать знания и учиться новому. Москвичам в этом помогает учебный центр «Профессионал», где представлено более пятидесяти программ обучения. Можно в короткие сроки получить недостающие навыки, повысить свой профессиональный уровень или освоить совершенно новую профессию. Кроме того, выпускникам центра помогают трудоустроиться. Сфера информационных технологий в последние годы стала наиболее популярна у жителей столицы.

Москвич Руслан Сухарев пришел на обучение сетевому и системному администрированию в центр «Профессионал» по направлению центра занятости. По образованию Руслан — инженер-технолог самолето- и вертолетостроения. Десять лет он работал в отделе капитального строительства в энергетической компании, затем решил сменить род деятельности и последние несколько лет занимался системным администрированием на аутсорсинге. Для того, чтобы развиваться в новой профессии, мужчина решил пройти бесплатную программу повышения квалификации по направлению службы занятости населения города Москвы.

— Сменил работу, так как мне нравится прогрессировать и учиться. Когда понял, что достиг профессионального потолка, решил превратить свое увлечение информационными технологиями в работу и перешел в сферу системного администрирования. Полученные в «Профессионале» навыки администрирования оборудования Cisco оказались очень полезными для дальнейшего трудоустройства, — рассказал мужчина.

Все выпускники центра получают сопровождение в трудоустройстве. На консультацию с карьерным экспертом можно записаться как во время занятий, так и после получения диплома. Руслан обратился за помощью в поиске работы сразу после окончания обучения. Консультант помог ему составить резюме, подобрать вакансии, соответствующие опыту, и подготовиться к предстоящему интервью с работодателем. Предложения о работе долго ждать не пришлось. Теперь Руслан работает системным администратором в одном из городских учреждений.

Москвичи, находящиеся в поиске работы, а также участники проекта «Социальный контракт» могут освоить любую программу обучения бесплатно. Для этого необходимо подать заявку в столичный центр занятости «Моя работа» или в одном из территориальных отделов трудоустройства, расположенных в центрах госуслуг «Мои Документы».

СПРАВКА

Центр «Профессионал» работает в структуре столичной службы занятости населения. Здесь можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В соответствии с запросом работодателей для жителей города разработаны более 50 программ профобучения. Акцент сделан на образовательные программы в сферах промышленности, информационных технологий, строительства и ЖКХ, а также на востребованных офисных направлениях. После обучения специалисты центра помогают выпускникам найти работу. Связаться с сотрудниками «Профессионала» можно по телефону: +7 (495) 260 52 89 или электронной почте: eduprof@social.mos.ru.