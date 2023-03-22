Новостройку на месте двух расселенных пятиэтажек введут в следующем году в районе Тимирязевский

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Тимирязевский на улице Всеволода Вишневского, земельный участок 11, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации.

— В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения котлована. Новостройку возводят на месте сразу двух расселенных пятиэтажек. Их жители получили новые квартиры в соседнем доме по адресу Тимирязевская улица, 8, корпус 2, который располагается менее чем в 100 метрах от домов-участников, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из двух секций. На подземном уровне разместится автостоянка. Внешние стены дома будут облицованы плиткой «под кирпич», а облицовку горизонтальных и вертикальных межоконных поясов выполнят металлическими панелями. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 176 квартир (однокомнатных — 25, двухкомнатных — 129, трехкомнатных — 22). Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установят по три грузопассажирских лифта: два грузоподъемностью 1000 килограммов и один грузоподъемностью 400 килограммов. Их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники; обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.