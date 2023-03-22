Отмывали, как могли: российским блогерам-миллионерам грозит тюремный срок

Фото: vk/alexandramitroshina_vk

Сразу несколько топовых российских блогеров попали под уголовное дело. 21 марта на семейство Чекалиных открыли уже второе уголовное дело — за отмывание денежных средств. В этот же день под статью попала еще одна знаменитая блогер Александра Митрошина, задолжавшая 120 миллионов рублей в госбюджет.

Особо крупный размер

Еще на прошлой неделе в центре внимания оказалась известная в блогерских кругах чета Чекалиных — Валерия (она же Лерчек) и Артем. Молодые блогеры сколотили многомиллионное состояние на экспресс-марафонах, где обещали идеальное тело за 14 дней и 990 рублей. Людей они заманивали розыгрышами автомобилей (кстати, их нашли при обыске дома Чекалиных) и подарками через колесо Фортуны. Лерчек также отлично заработала на своем бренде косметики — за прошлый год выручка составила более 3 миллиардов рублей.

Только что-то пошло не так — их обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей. Казалось бы, куда еще больше.

Но вот новое обвинение — только уже в отмывании средств. По данным СК РФ, в 2021 году Лерчек и ее супруг отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, что считается легализацией денежных средств в особо крупном размере.

— Принципиальный момент: согласно 174-й статье УК, наказание грозит за легализацию незаконно нажитых средств, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Сергей Кулигин. — Иными словами, следствию необходимо доказать, что 130 миллионов были «заработаны» незаконно. А сам по себе факт покупки долларов — не криминал.

На все имущество Чекалиных, а также на счета семьи и ее родственников наложили арест. В числе заблокированных активов — недвижимость, автомобили и деньги их фирмы. Плюс Чекалины не смогут пользоваться мобильными телефонами и соцсетями в течение двух месяцев. А для блогеров это огромные убытки. Чекалины уже попрощались с подписчиками, хотя адвокат пары планирует обжаловать решение суда. В кармане у Артема Чекалина, по данным защитника, осталось 100 тысяч рублей — деньги, которые он может тратить на семью.

— Максимальное наказание, грозящее блогерам — срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей, — говорит Кулигин. — Если их признают виновными, наверняка учтут первую судимость и наличие трех малолетних детей. Наказание будет мягче.

Где налоги, Саш?

Появились проблемы и у 28-летней Александры Митрошиной, которая учит подписчиков прокачивать свой бренд и заниматься фитнесом. Ее подозревают в неуплате налогов на сумму 120 миллионов рублей. 21 марта в ее доме произошли обыски, СК РФ возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Еще летом Митрошина рассказывала, что налоговая вменяет ей более 200 миллионов долга.

Видимо, тогда барышня восприняла это как предупреждение и укатила в Дубай. Там купила апартаменты за 300 тысяч долларов и в начале апреля зазывает подписчиков на очередной марафон. Теперь ей может грозить экстрадиция и срок до трех лет.

— Большинство топовых блогеров зарабатывают в год сотни миллионов рублей и должны платить НДФЛ в 15 процентов, — как люди, чей годовой доход выше пяти миллионов рублей, — пояснил Кулигин. — Но они хотят сэкономить и платить 6 процентов, оформляя себя как ИП — индивидуального предпринимателя. Если их годовой доход не превышает «лимит» ИП — 150 миллионов рублей, проблем нет. Но часто он превышает. Поэтому блогеры дробят бизнес, чтобы «ипэшек» было несколько. В итоге — уголовные дела, потому что новые ИП — липовые: работает один человек, а налог платит другой, на которого «ипэшка» оформлена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Косаков, адвокат:

— В ближайшее время многие блогеры будут привлекать внимание налоговых органов. Причина в том, что их доходы достаточно высоки, а инструменты, которые они используют для оптимизации налогов, сомнительны. Например, дробление бизнеса, в чем подозревают Чекалиных. Налоговикам такие схемы известны очень давно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александра Митрошина вчера в соцсети как ни в чем не бывало опубликовала пост с громким заявлением: «А сейчас я буду делиться главным секретом успеха в любом деле!» Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.