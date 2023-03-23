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В горах все нации равны: альпинист из Дзержинска рассказал о том, как покорил Аконкагуа

Дмитрий Толкачев

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В горах все нации равны: альпинист из Дзержинска рассказал о том, как покорил Аконкагуа
Россиянин Евгений Федоров смог покорить вершину Аконкагуа / Фото: Vk / Администрация города Дзержинска

22 марта альпинист из Дзержинска Евгений Федоров развернул флаг своего города над высочайшей вершиной Южной Америки — горой Аконкагуа, высота которой составляет 6962 метра. «Вечерняя Москва» связалась с Евгением.

— Евгений, в чем были главные трудности восхождения? Погода?

— Погода была хорошей. Я бы назвал самыми трудными длинные переходы. От лагеря к лагерю надо было проходить около 25–30 километров в день. И это в горах, а не по прямой. На ногах набивались мозоли. К тому же были большие перепады высоты, дул ветер.

— Как вы пришли в альпинизм?

— Случайно. Увидел у из приятеля в соцсетях, что он был на Эльбрусе. И очень захотел в горы! Подарил на день рождения своему другу путевку на восхождение. И себе заодно купил. Друг в последний момент отказался. И я пригласил свою девушку. Мы ее экипировали буквально за день. У нее не получилось дойти до вершины, а я дошел. И горы покорили мое сердце.

— А что это было — отвага или безумие?

— Скорее безумие (смеется).

— А почему потом выбрали сразу Килиманджаро в Африке, а затем и Южную Америку?

— Я отношусь к альпинизму как к хобби, а не как к спорту. Это прекрасная возможность увидеть мир. Я бы не полетел в Аргентину, если бы там не было Анд, а среди них — Аконкагуа, одной из высочайших вершин мира. Теперь моя цель — гора Пунчак-Джая на острове Новая Гвинея. Подъем на нее, как я понял, сложен. Скальный альпинизм очень отличается от обычного. Но я начал готовиться серьезно еще до Аконкагуа. Это ведь все не шутки и не прогулки. Надо обладать определенными навыками и высокой выносливостью. Планирую когда-нибудь покорить и Эверест.

— Как поддерживаете форму? Ходите в секцию?

— Посещаю скалодром. Много бегаю. Занимаюсь боксом. Я в хорошей физической форме круглый год. Зимой катаюсь на лыжах. Есть альпинисты, которые меня вдохновляют и чьи книги я читаю. Это в первую очередь Анатолий Букреев — легенда советского и российского альпинизма. Когда я был в Аргентине, в нашей интернациональной группе его знали все! Я как раз читал его книгу в качестве мотивации, находясь там. И она мне придавала сил.

— В этой интернациональной группе не почувствовали к себе какого-то предвзятого отношения?

— В горах политики нет. Хотя она и влияет на некоторые виды спорта, на отношение к тем или иным странам. В горах, как в бане — все равны. Не было разногласий, предвзятого отношения к русским. На самой вершине произошла интересная история. Я встретил там двух украинцев. Они были дружелюбны, мы обнялись. И они меня сфотографировали на фоне флага моего родного города.

— Расскажите о себе.

— Я родился в Ульяновске, потом семья переехала в Дзержинск. Там я учился. Служил в армии, в разведвойсках. В 2013 году участвовал в военном параде на Красной площади. Получил медаль от Министерства обороны. Затем работал в Госнаркоконтроле. Дослужился до капитана, ушел в отставку. Выучился на юриста. Сейчас работаю в атомной промышленности. Живу в Санкт-Петербурге, а семья осталась в Дзержинске. Езжу к ним каждые выходные.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Богданов, президент Федерации альпинизма Нижегородской области:

— Спортсмены Нижегородской области не в первый раз совершают восхождения высшей категории сложности. Так, летом 2022 года Александр Рындык, Сергей Шурыгин и Александр Лисин выполнили с рекордным временем восхождение высшей категории сложности 6Б на пик Одесса, относящийся к горной системе Памира.

ФАКТ

В топ высочайших вершин континентов входят Эверест (8848 метров), Аконкагуа (6962 м), Денали (6194 м), Килиманджаро (5895 м), Эльбрус (5642 м), массив Винсон (4897 м), Пирамида Карстенз (4884 м).

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