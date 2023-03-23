Плутон будет суров, но справедлив: астрологический новый год принесет большие изменения

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23 марта на астрологической карте мира будет происходить эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель. И переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.

— Переход Плутона отвечает за большие реорганизации в обществе, — рассказала «ВМ» астролог Алина Коваль. — 23 марта планета совершит тестовый заход в знак Водолея. В июне Плутон развернется в обратное движение, и в январе 2024-го обоснуется в Водолее надолго, до 2044 года.

Что же принесет нам Плутон в Водолее, рассказала астролог Юлия Урусэль.

— Козерог — консервативный знак, устойчивый к изменениям, тогда как Водолей — это про инновации, про свободу самовыражения. Поэтому изменения, пусть и не сразу, коснутся многих сфер нашей жизни. В том числе и властных структур, территориальной целостности государств — мы уже наблюдаем часть этих трансформаций. Изменятся средства связи, нас ждут большие открытия, касающиеся космоса, искусственного интеллекта.

Задача Плутона — изменить наш взгляд, поменять наши установки, забрать у нас все, что изжило себя, чтобы построить новую жизнь. И тут Плутон будет суров.

Астролог подчеркнула, что в этот период особое место в жизни каждого будут занимать близкие люди, соратники. Именно в коллективе, рядом с родными человек сможет максимально комфортно пройти свое второе рождение, выйти на новый уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Урусэль, астролог:

— Плутон требует от каждого из нас качественных и кардинальных трансформаций. Все, что вступает в борьбу с этой планетой, увы, неизбежно должно быть разрушено, чтобы построить что-то новое. Паниковать не надо, но настройтесь, что у вас может случиться форс-мажор, который заставит вас изменить свою жизнь. Например, случится разрыв отношений. Воспринимайте это событие как шанс изменить себя, построить нечто новое, что сделает вас сильнее и счастливее.