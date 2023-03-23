В Москве стартовала Международная конференция «Transit 2023: логистика для бизнеса»

Менеджер складских операций логистической компании Светлана Прохорова контролирует приемку товаров. Она сканирует коробки и проверяет, что все находится на своих местах / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В четверг, 23 марта, в столице стартовала Международная конференция «Transit 2023: логистика для бизнеса». «Вечерняя Москва» узнала, в каком состоянии отрасль перевозок.

Десятки стеллажей одного из крупнейших складов России заставлены товарами. Все коробки прошли свой путь, пересекая тысячи километров, но за каждой из них ведется строгий учет: сотрудники сканируют каждый товар, затем раскладывают по определенным корзинам.

— Наша компания занимается приемкой товаров, их ответственным хранением и русификацией, сборкой заказов и отправкой до конечного получателя, — рассказывает менеджер складских операций логистической компании Светлана Прохорова. — Я отвечаю за контроль и своевременность всех вышеперечисленных алгоритмов.

Первая проблема, с которой столкнулась отрасль логистики в прошлом году, — перестройка цепочек поставок. Об этом рассказал генеральный директор логистической компании Алексей Мисаилов.

— Первым этапом перестройки стало налаживание поставок грузов по прямому железнодорожному пути из Китая, — рассказал Мисаилов. — Еще автоперевозки тоже попали под санкции, а затем и под зеркальный ответ со стороны РФ и Беларуси, ведь были введены запреты для европейских перевозчиков на пересечение нашей границы. Однако эту проблему позволила решить перецепка тягачей на границе таможенного союза Беларуси и России. Сейчас цепочки поставок относительно налажены.

Эксперт добавил, что тарифы на внутрироссийские перевозки после начала спецоперации стали снижаться, однако со временем спрос начал расти и пришел в норму.

— Некоторые иностранные компании поняли, что рынок РФ для них важен, и при уходе из нашей страны они оставляли для себя возможность выкупа своего предприятия. Еще европейцы передавали свой бизнес отечественным компаниям, чем помогали сохранять рабочие места сотрудников, — отметил Мисаилов. — Но чтобы улучшить ситуацию, нужны инвестиции в расширение инфраструктуры в портах и на железной дороге.

Мисаилов отметил, что важны и партнерские соглашения с государством. Они помогут расширять пропускные мощности на границах.

— Особые перспективы развития есть у столичного региона, ведь Московская область — это сосредоточение 80 процентов складской недвижимости РФ, — сообщил Алексей Мисаилов. — Популярность столицы и Подмосковья обусловлена тем, что тут есть пересечение многих дорог и распределительных центров крупных федеральных ретейлов.

При этом активно развивается партнерство не только с Юго-Восточной Азией, но и другими странами.

— Китай позитивно относится к нашей стране. У некоторых наших коллег оттуда на звонке даже стоит гимн России, — рассказал эксперт по международным грузоперевозкам Сергей Гоменюк. — И качество товаров, которые идут через КНР, иногда даже лучше, чем аналоги из Европы. Необходимо лишь знать нужных поставщиков.

Гоменюк добавил, что логистические цепочки сохраняются и со странами Прибалтики: они всегда жили на российском импорте, на транзите через свои порты, и без них эти страны будут банкротами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Петропольский, руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России»:

— Ситуация на логистическом рынке РФ стабилизировалась, хотя и произошло удорожание перевозок. Многие поставщики оптовых товаров перешли на новую систему закупок по параллельному импорту. Чаще всего это происходит с помощью стран — участниц ЕАЭС, между которыми нет процедуры растаможивания.