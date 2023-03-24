Определены самые популярные места для уик-энда в Подмосковье

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Сервис бронирования отелей МТС Travel и данные мобильного трафика позволили определить самые популярные города и районы Подмосковья, где минувшей зимой москвичи проводили выходные. Исследование показало, что интерес вызывали места не только для активного отдыха, но и для экскурсионного туризма.

Снег и холод не стали помехой для поездки за город. Москвичам повезло: в окрестностях столицы полно городов, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть культурные объекты и окунуться в историю. Самыми популярными направлениями стали Дмитров и Коломна, куда совершалась каждая четвертая поездка или по 13% от всех бронирований в регионе. Но если Коломна богата достопримечательностями — древним кремлем и оригинальными музеями, то Дмитров привлекал к себе туристов также современными базами отдыха и трассами для беговых и горных лыж.

В топ-10 популярных городов этой зимой также вошли Зеленоградский, Домодедовский и Солнечногорский районы, где расположено множество отелей для семейного отдыха, Сергиев-Посад и Истринский районы с Троице-Сергиевой лаврой и музейно-выставочным комплексом Новый Иерусалим. Популярностью также пользовались Воскресенск, Серпухов и Старая Купавна с горнолыжными комплексами и историческими памятниками. Всего на первые десять популярных направлений пришлось около 60% всех поездок.

Большинство туристов останавливались в отелях (71% бронирований пришелся на этот тип объектов), половина из них выбрала трехзвездочные отели. Еще 10% путешественников предпочли остановиться в апартаментах. Остальная доля бронирований пришлась на хостелы и гостевые дома.

— Зимой, когда наши витаминные запасы иссякают, организму требуется дополнительный отдых. Особенно хорошо, если этот отдых пройдет на свежем воздухе. А зимние выходные — отличный повод уехать, насладиться природой и отдохнуть, тем более что почти до любой точки в Подмосковье можно добраться за пару часов, — делится москвичка Елена.

По ее словам, немаловажно и то, что везде в области есть связь.

— Навигатор не выпадает из-за отсутствия интернета, дети могут в дороге посмотреть мультфильмы, и вообще привыкли быть все время на связи, — добавляет она.

Голосовой связью и мобильным интернетом сегодня абоненты МТС могут свободно пользоваться во всем регионе. Средняя скорость интернета в компаниях, обслуживающих Подмосковье, составляет около 60 Мбит/с. С такой скоростью можно за несколько секунд загрузить, например, электронную книгу и свободно пользоваться разными интернет-сервисами.