В Останкинском районе в этом году введут новостройку по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Останкинский на улице Годовикова, владение 10, в этом году введут в эксплуатацию двухсекционный жилой дом для переселения по программе реновации.

— В настоящее время полностью завершены монолитные работы. Ведется монтаж остекления и фасадные работы. Строители приступили к черновой отделке, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет переменной этажности, его возводят по индивидуальному проекту. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка.

Фасад новостройки будет облицован керамогранитными панелями. Архитекторы решили выделить секции тремя цветами: кирпично-оранжевым, белым, серым. Так новостройка впишется в облик района. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров.

Всего в новостройке будет 222 квартиры (однокомнатных — 64, двухкомнатных — 108, трехкомнатных — 48, четырехкомнатных — 2). Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Квартиры будут располагаться со второго этажа. Первые этажи домов сделают нежилыми, здесь разместятся объекты инфраструктуры, помещения офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Кроме этого, здесь могут быть открыты магазины, кафе, аптеки салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части будут комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Новостройки оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе нового дома обустроят детские игровые площадки с современными качелями и горками. Для любителей уличного спорта установят новые тренажеры, турники и брусья.