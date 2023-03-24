Специалисты семейных центров Москвы помогают подросткам развить полезные для жизни навыки

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Развитие определенных навыков делает нашу жизнь проще. Какими умениями нужно обладать подросткам для того, чтобы комфортно чувствовать себя в обществе, рассказывает психолог семейного центра «Преображение» Александра Борисова.

В семейный центр обратилась 16-летняя Василиса. Девушка задумалась о выпускных экзаменах и будущей профессии. Школьнице казалось, она не имеет особенных увлечений, поэтому не знала, какую специальность выбрать. Это тревожило ее, а мама и папа торопили с выбором.

Психолог провел совместную консультацию для Василисы и родителей. В спокойной обстановке обсудили, какие мысли и эмоции вызывают приближающиеся экзамены. Девушка рассказала о переживаниях, поделилась, что ждет поддержки. Мама и папа, в свою очередь, пообещали уделять больше внимания дочери.

По рекомендации специалиста Василиса начала посещать занятия в клубе «Профнавигатор». Участвуя в деловых играх, решая тесты и выполняя упражнения, девушка начала лучше понимать себя. Через некоторое время поняла, что ей нравится преподавать: объяснять ребятам сложные темы, узнавать новое и рассказывать об этом другим.

Посоветовавшись с руководителем клуба, Василиса решила сделать упор на развитие ораторских, коммуникативных и писательских навыков, чтобы поступить в педагогический университет. Девушка стала участницей школы «Юный журналист», где вместе с другими ребятами училась грамотно формулировать мысли, излагать их в текстах. Подростки выполняли проектные задания, тренировали умение работать в команде.

— Не только лучше поняла себя, определилась с будущей профессией и развила полезные навыки, но и укрепила связь с родителями. На занятиях учили техникам бесконфликтного общения: активному слушанию, «я»-сообщениям. Это позволило по-новому взглянуть на отношения в семье, наладить диалог с мамой и папой, — поделилась Василиса.

Психолог семейного центра рассказала о полезных навыках, которые стоит развивать подросткам.

Бесконфликтное общение. Ребятам нужно знать: как разрешать разногласия мирным путем и отстаивать позицию с помощью аргументов; чем компромисс отличается от уступки. Овладев этим навыком, подросток сможет наладить контакт практически с любым человеком.

Тайм-менеджмент и планирование. Способность ставить цели и достигать их важна как в учебе, так и в работе. Ребята, которые грамотно рассчитывают время на выполнение разных задач, испытывают меньше трудностей при подготовке к экзаменам.

Нестандартное мышление. Умение думать нешаблонно позволяет находить решения для, казалось бы, безвыходных ситуаций. Этот навык поможет творчески подходить к различным проектным работам, привносить свежие идеи, смотреть на вещи под разным углом.

Самостоятельность. Сюда относятся и бытовые навыки, и ответственность за свои поступки. Приготовить еду, постирать и погладить вещи, навести порядок в комнате — это базовые вопросы, необходимые для комфортной жизни. Но также школьник не должен бояться принимать собственные решения, отвечать за них, признавать и исправлять ошибки.

— Современный подросток — активный, мотивированный, разносторонний и творческий человек. Необходимо столько всего успеть: учиться, общаться с друзьями, заниматься хобби. Важно понять себя и определить свое место в мире. Хорошо, если взрослые будут поддерживать и направлять. Если же возникают трудности, стоит обратиться к специалистам семейных центров. Они помогут развить полезные навыки, которые пригодятся в жизни, — отметила Александра Борисова.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.