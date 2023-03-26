Монро и не снилось: рейтинг самых дорогих вещей знаменитостей, выставленных на торги

Мэрилин Монро в фильме «Ниагара» (1953) / Фото: Wikipedia/Общественное достояние

«Вечерняя Москва» составила рейтинг самых дорогих вещей знаменитостей, выставленных на торги.

В топ-5 попал легендарный крылатый бэтмобиль, который был изготовлен для первого фильма о Бэтмене. Этот раритет в ходе аукциона продали за 4,3 миллиона долларов.

А вот рекордную сумму для спортивного коллекционирования получило игровое джерси (футболка с длинными рукавами. — «ВМ») американского бейсболиста Бейба Рута. В 2012-м оно было продано на аукционе за 4,4 миллиона долларов.

Третье место заняло «платье для президента». Именно в нем актриса Мэрилин Монро поздравила Джона Кеннеди. Платье, усыпанное кристаллами, было продано за 4,8 миллиона доллара. Стоит отметить, это не единственный наряд актрисы, за который были отданы рекордные суммы. Так, за 5,6 миллиона долларов с молотка ушло «летящее» платье Монро из кинокомедии «Зуд седьмого года».

И лидирует в этом списке колье Элизабет Тейлор со знаменитой жемчужиной «La Perla Peregrina», которая ранее принадлежала испанскому королевскому дому и мелькала на картинах Диего Веласкеса. Украшение было продано за 11,8 миллиона долларов. Колье стало самым дорогим украшением из жемчуга в истории.