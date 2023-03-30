Центр социальной адаптации помогает бездомным вернуться к нормальной жизни

Фото: Пресс-служба центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки

День бездомного человека отмечается в России 30 марта. Акция помогает привлечь внимание общественности к проблемам людей, оказавшихся без крыши над головой. Они нуждаются не только в еде и чистой одежде, а во всесторонней и комплексной поддержке. Ее оказывает Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Сложно оставаться равнодушным, когда узнаешь истории бездомных людей: кто-то стал жертвой мошеннической сделки и остался без жилья, кто-то приехал в столицу на заработки и наткнулся на нечестного работодателя. Причины у всех разные, а путь один — бродяжничество. В Центре им. Е.П. Глинки помогают подопечным вернуться к нормальной жизни.

— Для человека, оказавшегося на улице, бездомность — самый тяжелый период в жизни и связан он не только с бытовыми трудностями. Окружающие люди перестают видеть в бездомных личность. Наша задача — не просто обеспечить людей, оставшихся без крыши над головой, такими срочными социальными услугами как горячее питание, душ или чистая одежда. Мы стараемся помогаем восстановить документы, пройти медицинское обследование, найти работу и в итоге вернуться к нормальной жизни. Только с января этого года 12 подопечных открыли для себя новую страницу жизни. А в прошлом году мы помогли вернуться в социум и начать жить самостоятельно в съемном жилье 34 бывшим бездомным, — отмечает Ольга Устимова, директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки.

Приемное отделение Центра предоставляет срочные социальные услуги: здесь можно получить питание, чистые вещи, ночлег, принять душ, отдохнуть, проконсультироваться у юристов, психологов и других специалистов. Здесь также помогают иногородним оформить проездные документы, чтобы вернуться домой. Так за год в родные города вернулись 233 человека, 35 — направлены в отделы социальной защиты населения регионов для дальнейшей поддержки.

В отделении полустационарного пребывания Центра им. Е.П. Глинки оказывают более комплексную и обширную помощь тем, кто готов начать свой путь возвращения в общество. Первый этап — это составление индивидуальной программы помощи для подопечных. Они получают психологическую, правовую и медицинскую поддержку. Специалисты также помогают восстановить связь с родственниками, решить юридические вопросы, в том числе связанные с возвращением жилья, найти работу или даже получить новую профессию.

Ольга Плахина, заведующая отделением социальной помощи, привела еще несколько значимых цифр:

— За последний год центр помог в трудоустройстве 69 людям, в получении паспорта — 248. Оказано содействие в получении/продлении группы инвалидности 137 подопечным.

Об успешном возвращении подопечных Центра имени Е.П. Глинки к нормальной жизни можно судить по их рассказам. Юрий, москвич, 65 лет. Его отношения с женой не заладились, и мужчина ушел из дома. Супруга выписала Юрия из квартиры по решению суда.

— Когда остался без крыши над головой, я не сдавался… Подрабатывал, правда, не официально. Ночевал в хостелах или у друзей, — делится Юрий.

О Центре социальной адаптации он узнал благодаря знакомым и решил обратиться за помощью. Юрий был зачислен в отделение «Косино-Ухтомское», где ему помогли пройти плановую диспансеризацию и получить временную регистрацию. Но главное, при поддержке специалистов мужчина смог трудоустроиться поваром.

— В данный момент Юрий успешно работает и планирует переезд на съемное жилье, — комментирует Алексей Туманов, заведующий отделением «Косино-Ухтомское».

Наталье 60 лет, москвичка. В 1990-х из-за долгов любимого человека женщина продала квартиру, после чего переехала с ним в Подмосковье. Семейная жизнь была тихой и спокойной, но, к сожалению, Наталья овдовела и оказалась на улице. В поисках работы она ночевала у друзей, пока однажды ее не приютила одна семья. Когда этих людей не стало, Наталья снова осталась без крыши над головой. Она вспоминает:

— Родственники моих работодателей посоветовали мне обратиться в Центр социальной адаптации, чтобы решить мою проблему.

Женщине оказали весь спектр социальных услуг, а главное — помогли получить паспорт.

— Когда Наталья пришла к нам в центр, у нее на руках было только удостоверение личности времен СССР. Специалистами центра была проведена долгая и кропотливая работа по подтверждению гражданства, — комментирует Ольга Плахина.

Подопечной восстановили и остальные документы: СНИЛС и полис ОМС. Когда Наталья увидела, что в центре открылась вакансия, предложила свою кандидатуру. Теперь женщина работает в учреждении.

— Я снимаю комнату недалеко от работы, очень благодарна всем специалистам за помощь и поддержку. Огромное всем спасибо! — делится Наталья.

На каждом этапе программы ресоциализации специалисты центра оказывают своим подопечным колоссальную поддержку.

— Бездомный человек очень раним и недоверчив, к таким людям нужен индивидуальный подход. Важно проявлять чуткость и понимание, — подчеркивает Михаил Шеверев, психолог Центра социальной адаптации.

Не отворачивайтесь от бездомных людей, ведь причины, по которым они оказались без крыши над головой, могут быть разные. Если вам кажется, что человек попал в трудную ситуацию и нуждается в поддержке, вы можете рассказать ему о центре или позвонить в диспетчерскую службу «Социального патруля» по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.