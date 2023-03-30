Интервью со Светланой Воловец, директором центра медико-социальной реабилитации им. Л.И. Швецовой

Светлана Воловец / Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

На протяжении почти 20 лет Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л.И. Швецовой помогает людям с инвалидностью начать новую жизнь. Десятки тысяч пациентов центра значительно улучшили свое физическое и эмоциональное состояние, обрели новые навыки, стали самостоятельными, встретили друзей, а некоторые даже создали семьи. О том какие принципы положены в основу комплексной реабилитации, как правильно помогать, чтобы не навредить и какова роль эмпатии в процессе восстановления — в интервью Светланы Воловец, директора Центра, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук.

— Сейчас множество организаций в той или иной степени занимаются реабилитацией людей с инвалидностью. В чем особенность Центра им. Л.И. Швецовой и в чем секрет успеха?

— Мы были первыми, кто соединил медицинскую и социальную реабилитацию. Объясню на простом и в то же время очень показательном примере. Допустим, мы работаем над восстановлением функций руки. Весь реабилитационный процесс — это очень сложный и долгий путь. На определенном этапе мы видим значительные улучшения, но что происходит дальше? Медицинская реабилитация заканчивается, ее цели достигнуты и функции руки частично или полностью восстановлены. То есть формально мы можем считать это успехом, но какой от него прок, если человек как не умел, так и не умеет пользоваться этой рукой?! Именно поэтому мы соединяем два подхода: медицинский и социальный, формируя своеобразную технологическую цепочку, — не только восстанавливаем утраченные функции, но и учим применять их в повседневной жизни. Если мы говорим о травме, то человеку, пересевшему в инвалидное кресло, надо справиться со стрессом, научиться принимать себя в новом качестве, побороть страх общения, выработать правильную жизненную позицию, которая будет поддерживать его, а не угнетать. И тут социальная реабилитация не менее нужна и важна, нежели медицинская. Современная реабилитация — чрезвычайно многогранный процесс. Мы никогда не действуем напролом, а подбираем ключик к каждому человеку.

— Расскажите о своих сотрудниках, кто работает с посетителями центра?

— Только сильным специалистам с большим опытом дается возможность «прочитать» человека. Естественно, наибольший успех достигается, когда такие профессионалы работают в команде. Мы, в Центре им. Л.И. Швецовой, придерживаемся мультидисциплинарного принципа при составлении программы реабилитации. Я искренне горжусь, что со мной работают люди, способные решать самые сложные и нетривиальные задачи. В штате центра два доктора наук, восемь кандидатов наук, 79 врачей и медицинских сестер с высшей квалификационной категорией.

Для нас крайне важна работа не только с людьми, но и их близкими. И еще один момент, на который я бы хотела обратить внимание: пациент, проходящий реабилитацию в Центре им. Л.И. Швецовой, и члены его семьи являются полноценными участниками реабилитационного процесса. Именно от слаженной работы всех и зависит окончательный результат. Еще одна наша задача — «раскачать» людей, помочь поверить в себя, в свои силы, понять, что на данный момент действительно нужно.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— По каким принципам организована работа с подопечными центра?

— Мы убеждены, что инвалидность — не приговор. Все наши посетители сильные люди с хорошим потенциалом. Именно поэтому мы чередуем курсы реабилитации в центре с периодами самостоятельных тренировок на дому под дистанционным наблюдением наших специалистов. В процессе реабилитации мы используем более 50 методик, самые современные разработки и, естественно, опыт «старой школы». Современная реабилитация — это огромный пласт теоретических и практических знаний, которые надо уметь правильно и вовремя применять.

— В Центре им. Л.И. Швецовой работают с людьми разного возраста?

Центр им. Л.И. Швецовой оказывает услуги комплексной реабилитации людям с врожденными пороками опорно-двигательного аппарата и нервной системы, последствиями инфарктов и инсультов, восстановлением после операций на крупных суставах и многое другое. Мы работаем как со взрослыми, так и с детьми, причем с раннего возраста. К примеру, мы создали и успешно реализовали уникальный проект — служба ранней помощи, работающий с детьми практически с самого рождения. Это большая и очень интересная тема, ведь мы сумели задать высокие стандарты в этой области и продолжаем изо дня в день им следовать! Если смотреть в целом, то Центру им. Л.И. Швецовой удалось создать систему поддержки человека с инвалидностью на всех этапах его жизненного пути.

— Этот принцип заложен в основу деятельности центра?

— Да! Если вы посмотрите на логотип нашего учреждения, то увидите на нем силуэты двух людей, вписанные в щит. Для нас это изображение глубоко символично. Одна из фигур встает из инвалидного кресла, опираясь на протянутую руку второго человека. Это рука дружбы, помощи и поддержки, которую мы готовы дать нашим пациентам. Щит сине-голубого цвета — это защита, спокойствие и уверенность. Девиз центра выражен тремя словами: милосердие, интеграция, реабилитация. Собственно, это то, ради чего мы работаем.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Благодарности со стороны пациентов, наверное, явление не редкое?

— Да, правда, нам очень приятно, что в ответ на наше доброе и профессиональное отношение мы часто слышим слова благодарности. Я уверена, что по-другому не может и быть, ведь если ты искренне помогаешь человеку, его состояние улучшается, жизнь обретает смысл, то обычное человеческое «спасибо» — это нормальная реакция. Совсем недавно мэр Москвы Сергей Собянин в торжественной обстановке вручил мне Благодарность, подписанную президентом РФ Владимиром Путиным. Это очень высокая оценка работы всех сотрудников Центра им. Л.И. Швецовой!

— Что, на Ваш взгляд, способствует успешной реабилитации кроме технической базы и опыта сотрудников?

— Невозможно заниматься любимым делом и не вкладывать в него частицу своей души. Мы стремимся к настоящей инклюзии, формируя общество равных возможностей. В центре постоянно проводятся различные социокультурные мероприятия, концерты, мастер-классы, масштабные детские праздники. Реабилитация — это не только высокие технологии, но и нормальные человеческие отношения. Надо уметь говорить друг с другом, слышать собеседника, уметь уважать его. Помните, в начале интервью, мы говорили, что, возвращая функции руки, мы просто обязаны дать в эту руку ложку, чтобы человек был более самостоятельным? На самом деле, всё гораздо шире. В процессе реабилитации человек начинает иначе воспринимать себя, по-другому позиционирует себя в обществе, встречает настоящих друзей. И, кстати, некоторые наши пациенты, встречали в центре свою любовь и даже создавали семьи. Современная медико-социальная реабилитация интересна, сложна, а, главное, она человечна!