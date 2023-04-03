«Вечерняя Москва» города встретила гостей

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Накануне выходных участники познавательной акции «День без турникетов» посетили редакцию «ВМ» и узнали, как и кем создается современная газета.

Первый номер «Вечерки» вышел 6 декабря 1923 года. Тогда это был скорее информационный листок небольшого формата. Сегодня, 100 лет спустя, «Вечерняя Москва» — это крупнейшая городская газета. Участники акции «День без турникетов» посетили редакцию «ВМ» и многое узнали о работе издания, объединяющего в себе различные формы современных СМИ. Для гостей провели экскурсию по редакции, рассказали о работе отделов и служб «ВМ», о возможностях медиацентра.

Подробнее о том, чем живет современное издание, гостям рассказал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

— Я вижу, что здесь присутствуют люди постарше, они, возможно, помнят: когда после обеда появлялась газета, за ней стояла очередь, ее расхватывали как горячие пирожки. Газета была частью культуры города. Сегодня «Вечерняя Москва» — это не просто газета, это огромная компания, куда входит несколько газет и огромное количество сайтов, в которой трудится большой коллектив, — отметил Александр Куприянов.

Редакцию «ВМ» посетили москвичи разных возрастов и профессий. Так, к примеру, Инесса Савелова трудится в сфере маркетинга, и работа редакции интересовала ее в том числе с профессиональной точки зрения.

— Я никогда лично не была в редакциях. Поскольку мы размещаем рекламу в том числе и в печатных изданиях, мне было интересно, как пересекаются целевые аудитории у разных форматов изданий, — говорит Инесса Савелова.

По итогам экскурсии и общения с главным редактором «Вечерней Москвы» у гостей остались только положительные впечатления от редакции. Почти все ушли с небольшими стопками газет в руках. Первая в этом году акция «День без турникетов» проходила с 30 марта по 1 апреля. Москвичам предложили посетить более 140 столичных предприятий, мастерских и технопарков.

— Этой весной к познавательной акции присоединились 25 новых площадок Москвы, — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом сезоне участники акции «День без турникетов» смогут побывать на экскурсиях в мэрии Москвы и в Московской городской думе, увидеть исторические здания, прогуляться по отреставрированным коридорам. В Университете правительства Москвы участникам акции предложили протестировать VR-тренажеры, которые помогают обучать госслужащих. В центре «СоюзМультПарк» на ВДНХ прошли экскурсии по 18 аттракционам с технологиями погружения: виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом, трехмерной анимацией, системой бесконечной генерации графики. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в этом году число площадок, присоединившихся к акции «День без турникетов», увеличилось вдвое и теперь составляет более 1,4 тысячи. Всего на 2023 год запланировано четыре бесплатные акции. Следующая пройдет летом, с 1 по 3 июня.

Справка

С момента запуска проекта в 2012 году «Дни без турникетов» посетили более 345 тысяч человек, провели свыше четырех тысяч экскурсий. Записаться на экскурсию можно на официальном сайте акции (turniketov.net). Там же можно оставить заявку на участие в проекте в качестве партнера. Помимо бесплатных экскурсий, в рамках акции проходят и платные.