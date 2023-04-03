Дефиле длиной в сто лет: история советской моды

Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС

Советские женщины — вы не поверите! — тоже хотели одеваться модно и красиво. И им удавалось это во все времена. Благодаря идеям и фасонам наших кутюрье.

3 апреля 1923 года у дома № 12 на Петровке огромная толпа людей томилась в ожидании. Вот-вот распахнутся двери первого после революции Ателье мод. Весь революционный бомонд столицы находился в ажитации — на открытие приехал сам нарком просвещения Луначарский, а на сцене в шикарных нарядах порхали знаменитые актрисы и балерины. И все это на фоне совершенно унылого быта тогдашней Москвы.

Именно в этот день 100 лет назад началась новая эпоха. Новая история советской моды. Ни на что не похожей. Правда, ателье просуществовало недолго — фасоны не понравились потребителям. Вторая попытка создать что-то наподобие централизованной лаборатории, которая оденет всю страну, случилась в 1934 году на базе треста «Мосбелье». Тогда появился Дом моделей на Сретенке. Он тоже прожил всего четыре года. А вот в 1944-м уже открылся легендарный Общесоюзный дом моделей на Кузнецком Мосту.

Становлению уникального советского стиля посвящена выставка «Дом моделей. Индустрия образов» в Музее Москвы.

Конфискат не прокатил

За Ателье мод, кстати, стояла 16-летняя девушка Ольга Сеничева. Она смогла организовать не только пошивочную мастерскую, куда приходили именитые клиенты, но и одноименный журнал, которые войдут в историю моды как уникальная попытка создать совершенно самостоятельную систему моды.

Сеничева оказалась на редкость хваткой барышней. Она сумела познакомиться со всей богемой, включая Владимира Маяковского и Айседору Дункан, и очаровала наркома Анатолия Луначарского.

На одной из выставок Сеничева смогла убедить главу треста «Москвошвей» сделать советский Центр женского костюма, который бы шил недорогие и хорошие вещи. Ольге отдали в распоряжение целый склад с конфискованными тканями и помещение на Петровке. Поначалу дела шли очень неплохо. Но после показа рабочей одежды для женщин все пошло наперекосяк. Советские женщины не хотели носить брюки. Формальной причиной закрытия ателье стали как раз конфискованные ткани, которые не проходили по официальным номенклатурам.

Лепила из того, что было

Мода после революции создавалась из того, что осталось от прошлого. Ткани не производились, так что брали все, что под руку попадется, и создавали что-то новенькое. Специалистом в этом деле была муза русского авангарда Лиля Брик. Костюмы она себе придумывала сама. Как-то раз сшила платье из узбекских ситцевых платков, украсила его пуговицами из ракушек. А пальто скроила из портьеры с бахромой. Этот наряд очаровал знаменитую модистку Надежду Ламанову из Ателье мод. Брик подарила ей это платье вместе с идеей.

Кстати, «Вечерняя Москва» в течение этого века регулярно освещала все шаги и зигзаги советской моды.

Ив Сен-Лоран в шоке

Спустя десятилетия первые эксперименты продолжились. Уже в Доме моделей на Кузнецком.

Знаменитое красное платье из пальтовой ткани было совершенно бесподобно. Несмотря на материал, косой покрой делал его изящным и невесомым. А дополняла образ легкая шифоновая накидка. Модельер Татьяна Осмеркина боялась, что платье на худсовете не примут. Но директор Дома моделей воскликнул: «Это же Русь!» Искусствоведы присвоили необычному платью имя «Россия». Самое интересное началось, когда пришло время демонстрировать наряд. За право показывать его в Европе бились две модели — легендарная Регина Збарская и Снегурочка Мила Романовская. Мила победила, а ее выход на подиум произвел настоящий фурор. Правда, после гастролей на Западе платье исчезло. Осмеркина пыталась узнать его судьбу. Но «России» и след простыл.

Эскизы творцов Дома моделей сильно отличались от того, что делали на Западе. Создавались законченные образы — от платья до аксессуаров, а для презентаций готовили не схематичные рисунки, как было принято, а целые полотна, порой законченные картины.

Модельеров можно было распознать по индивидуальному почерку. Самыми яркими и непредсказуемыми считались эскизы Лины Телегиной. Чистая абстракция, образ, фантазия. Она сама говорила: «Не люблю делать графические эскизы — в них засушивается, схематизируется идея. Мои «живописные» эскизы трудно читаются, приходится их объяснять».

Но именно творения Телегиной поразили знаменитого модельера Ив Сен-Лорана. «Это настоящее искусство!» — воскликнул восхищенный советскими моделями маэстро.

Почти гостайна

Отдельным направлением работы Дома моделей была пропаганда — да-да! — пропаганда моды. Старые буклеты и небольшие журналы с выкройками стали ценнейшими экспонатами на выставке. Например, «Шейте сами», «Я шью сама». Цена журналов была очень доступной, а модели печатались с учетом сезонных трендов.

Долгие годы в СССР единственным модным глянцем был «Журнал мод». Он выходил раз в несколько месяцев. Над ним работали специалисты, которые тоже располагались в Доме моделей.

Содержание каждого номера скрывали почти как государственную тайну: доступа к содержанию до печати не было даже у тех, кто работал на этажах ниже. Над каждым макетом издания работал новый художник, менялись фотографы и редакторы, поэтому номеров, даже похожих друг на друга, нет.

Время экспериментов

В 1962 году в Доме моделей создали экспериментально-технический отдел. Его возглавил молодой и амбициозный Вячеслав Зайцев. В отделе тоже работал свой худсовет, но для творчества поле было шире. Тогда команда Зайцева изобретала модели, которые появлялись в самых модных магазинах Москвы, позволить их себе могли далеко не все.

Здесь же искали оригинальные варианты аксессуаров и обуви.

Сидите дома!

Гастролировать с коллекциями в других странах художники Дома моделей не могли и эскизы обычно не подписывали. Для иностранцев вся работа была засекречена.

Общение с западными гостями из индустрии моды пресекалось. Зайцев мог спешить на встречу с иностранной делегацией и вдруг «застревал» в лифте. КГБ пристально следил за мастерицами. Но информация пусть и скупо, просачивалась за границу. «У нас тут не один, а шестьдесят Диоров», — шутил директор Дома моделей Виктор Ягловский, когда про Зайцева написали хвалебную статью в зарубежной прессе.

СУДЬБА КРАСАВИЦ

«Красная королева» не выдержала пресс

Все знают, как трагически сложилась судьба легенды подиума, «красной королевы» и «советской Софи Лорен» Регины Збарской — не выдержав психологического напряжения, модель покончила с собой.

У «русской Твигги» Галины Миловской жизнь сложилась удачнее: в 1974 году она вышла замуж за французского банкира Жан-Поля Дессертина, уехала за границу и занялась режиссурой.

«Русская Одри Хепберн» Лека Миронова хоть и не построила крепких семейных уз, но в показах участвовала до старости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Михалкова, экс-модель Дома моделей, член-корреспондент Российской академии художеств:

— Выставка, конечно, не может отразить всю ту мощь, значимость, масштаб советской легкой промышленности и Дома моделей, которые были на самом деле. Тот период можно смело назвать золотой эпохой — и это совсем не преувеличение. Нужно понимать, что советская система в корне отличалась от западной. Если в Европе, Америке творил один художник, а вокруг него собиралась команда, то у нас 25 лучших модельеров-конструкторов со всей страны с красными дипломами трудились в Доме моделей на Кузнецком Мосту.

Я после института весила всего 47 килограммов при росте 172 сантиметра: тогда, в конце 1960-х, это был очень высокий рост. Никакого интереса, конечно, к работе в качестве манекенщицы у меня и близко не было. Я мечтала о карьере переводчицы, преподавателя английского языка, но с хорошим местом все никак не складывалось. И вот после неудачного собеседования в Московском авиационном технологическом институте я шла по Кузнецком Мосту и увидела у входа в Дом моделей очередь хорошо одетых красивых девушек. Это был отбор, и я, недолго думая, встала в эту очередь и приняла в нем участие. Тогда среди членов отборочной комиссии были художественная руководительница Дома моделей Людмила Турчановская и Слава Зайцев. Он тогда только начинал свою карьеру. Слава как раз обратил на меня внимание. Сказал, что я воплощаю образ Боттичелли и похожа на британскую фотомодель Твигги, которая в то время была иконой стиля.

Работая в Доме моделей, мы все ощущали свою причастность к чему-то очень важному: именно здесь создавались тренды, которые тогда расходились по всему Союзу. За рубежом всегда очень ценились русские мотивы, аутентичность, русские меха. К нам приезжали жены президентов разных стран и шахини — они готовы были скупить все! Говорят, что в СССР секса не было, моды не было. Но почему-то демография росла, а люди все были одеты в то, что производилось в своей стране. И ничуть не хуже, чем за рубежом. Жаль, что в 1990-е от самого Дома моделей не осталось почти ничего. Выставку собирали по частным коллекциям.