Премьера «Король Лир» в Театре Российской Армии

Спектакль «Король Лир» / Фото: Пресс-служба Театра Российской Армии

В воскресенье, 2 апреля, в Центральном академическом театре Российской армии состоялась премьера спектакля «Король Лир». Новая постановка наполнена сложными сценографическими решениями. Благодаря им классический текст приобретает новые смыслы.

Не стоит ждать реконструкции эстетики Средневековья — спектакль насквозь пропитан вневременными образами, а каждая деталь декорации символична. Первый акт проходит на фоне глухих стен мрачного замка, из которого нет выхода — все здесь подчинено воле короля, и нет даже намека на свободу. А ведь именно за свободу и искренность впала в немилость Корделия — единственная дочь Лира. Она отказалась вставать на табуретку, как маленький ребенок, и велеречиво описывать свою любовь к отцу, как это сделали ее старшие сестры. Характер трех девушек отражается и в их костюмах — старшие, Регана и Гонерилья, носят величественные серебряные и золотые одежды, будто сошли с полотна Виктора Васнецова «Три царевны подземного царства». Только их величавый и гордый вид скрывает непомерную жадность и алчность — как только король уходит, они, забыв про стать и смиренность, бросаются к оставленной им короне.

Добродетельная Корделия же отличается от сестер — легкое белое платье и распущенные волосы отражают ее внутреннюю простоту и честность. Но отцу-самодуру это неинтересно — он хочет слышать дифирамбы, совершенно не задумываясь, что искренняя любовь отражается в поступках, а не в искусной лести.

Спектакль «Король Лир» / Фото: ПРесс-служба Театра Российской Армии

Параллельно в спектакле развивается линия сыновей герцога Глостера — незаконнорожденный Эдмунд хочет поссорить отца с официальным наследником Эдгаром. Образ Эдмунда решен необычно и актуально — он напоминает Джокера из культовых фильмов и плетет хитрые интриги. В его душе кипят зависть и злость, и Эдмунд выражает их пластически — с помощью танца, взбегая по полукруглому помосту на заднике.

— Мой герой — главный антагонист. По своему мировоззрению он макиавеллист, для которого цель — это все, а средства — ничто, — рассказал о своей роли Эдмунда артист Максим Чиков. — Он недолюбленный, но обладает талантом, который не имеет возможности реализовать из-за положения бастарда. Это заставляет его рушить свой мир, границы дозволенного, нравственные и моральные устои.

Мир рушится во втором акте в прямом смысле — бетонные холодные стены уступают место буре, бушующей стихии, которая становится отражением состояния души и герцога Глостера, и самого Лира. В итоге король, оставленный старшими дочерьми, которых он облагодетельствовал, находит пристанище в доме отвергнутой Корделии.

— Чтобы стать настоящим человеком и перестать быть ослепленным властью, моему герою необходимо пройти через горнило страданий. Только тогда в нем проявляются настоящие, живые чувства, — рассказал о своем герое, короле Лире, заслуженный артист России Сергей Колесников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бадулин, режиссер спектакля:

— Шекспироведы говорят, что «Король Лир» — самое великое произведение английского драматурга, но при этом самая плохая его пьеса. Мне это произведение показалось интересным как раз из-за его многовекторности. В нем переплетены социальные, политические и семейные отношения.

Но главное для меня, что обязательно есть добро и есть зло и не может быть такого, чтобы все жили в мире и согласии. И Лир в нашем спектакле — идеалист. Он хотел, чтобы его любили не за деньги и власть. Но, отойдя от дел, он увидел, что выстроенный им мир разрушен. В этом его трагедия.