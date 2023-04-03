Ветераны оказывают посильную помощь солдатам

Председатели «первичек» Совета ветеранов района Чертаново Южное Елена Смирнова (слева) и Валентина Кудинова собирают гумпомощь для бойцов спецоперации / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

В первичных организациях Совета ветеранов района Чертаново Южное продолжают сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, что приносят местные жители.

Руководитель первичной организации № 11 Валентина Кудинова вместе с коллегой — председателем «первички» № 12 Еленой Смирновой — раскладывают принесенные вещи по коробкам. Все сортируют по категориям: лекарства отдельно от продуктов, носки и другая одежда — в соседнюю стопочку...

В ближайшей комнате шумно, доносится много голосов. Обычно в «первичках» не то чтобы очень многолюдно — тихо и спокойно.

Валентина Кудинова рассказывает, что это занимаются участники проекта «Московское долголетие». Организовали несколько кружков для местных жителей.

— Так мы чаще общаемся со своими подопечными и другими москвичами, рассказываем им, что собираем гуманитарную помощь для солдат, просим помочь чем могут, — продолжает Кудинова. — И на следующие занятия кто-нибудь да принесет медикаменты или что-то из непортящихся продуктов.

В это время в комнату как раз заглядывает местная жительница Ирина Добрынина и интересуется, какие лекарства можно принести для бойцов.

— Любые. Все понадобиться может, — объясняет Валентина Павловна. — Главное, чтобы до окончания срока годности оставалось не менее четырех месяцев.

— Все понятно, а завтра можно занести? — спрашивает Ирина Добрынина.

Руководитель Совета ветеранов отвечает, что да. И тут же разъясняет, что некоторые пожилые люди получают бесплатные лекарства, но бывает, что они им не подходят, поэтому такие медикаменты они приносят для бойцов.

Кроме того, в «первичке» есть кружок вязания — на нем женщины обучаются мастерству рукоделия и вяжут носки для солдат.

— За месяц получается около 20 пар, — дополняет Елена Смирнова.

А отвозить собранные посылки им помогают сотрудники Благотворительного фонда имени Подольских курсантов.

— У их руководителя Ирины Бабаковой на Донбассе сейчас служит сын. Поэтому она очень трепетно относится ко всем отправлениям грузов для участников спецоперации, — говорит Елена Владимировна.

КСТАТИ

Больше года в столице ежедневно работают штабы по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». Туда можно не только принести одежду, продукты, средства личной гигиены и другие вещи для бойцов и беженцев, но и записаться добровольцем, чтобы помогать в штабах.