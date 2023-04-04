Жители столицы отправят бойцам рации и тепловизоры

Доброволец благотворительной организации «Солидарность» Анастасия Крупская держит в руках тепловизор. Скоро его отправят участникам спецоперации / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Волонтеры благотворительной организации «Солидарность» в Северо-Восточном административном округе собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации. Они рассказали, в чем сейчас нуждаются солдаты на передовой.

Столичный доброволец Анастасия Крупская складывает в коробку несколько тепловизоров для участников СВО. Рядом стопкой стоят другие ящики, в которых находятся рации, монокуляры и другие технические средства. Высокие стеллажи на складе благотворительной организации забиты военным обмундированием, теплыми вещами и продуктами длительного хранения. Анастасия Крупская сортирует гуманитарную помощь и составляет ее опись.

— Благотворительной деятельностью я начала заниматься с октября 2022 года, когда мой любимый человек отправился добровольцем на спецоперацию. Его поступок дал мне понять, насколько важна поддержка для российских бойцов со стороны тех, кто сейчас находятся в тылу, — говорит Анастасия Крупская. — Более того, мой сын, которому сейчас 19 лет, однажды сказал, что если в рамках мобилизации его отправят на фронт, то он примет это достойно. Именно поэтому я не могу оставаться равнодушной.

Сортировать вещи на складе Анастасии помогает еще один доброволец — Антон Иванов. Молодой человек также закупает необходимые вещи для бойцов на средства неравнодушных граждан.

Помощь, которую оказывает благотворительная организация, адресная. В базе данных «Солидарности» — более тысячи контактов участников СВО, с которыми волонтеры активно поддерживают связь.

— Если говорить про техническое снаряжение, то сейчас бойцы нуждаются в квадрокоптерах и тепловизорах. Их по большей части мы закупаем на средства москвичей, — говорит Антон Иванов. — Кстати, в 2022 году одна бабушка пожертвовала нам около 300 тысяч рублей на квадрокоптер, телефон и тепловизор. Эти деньги она копила на свадьбу внучки. Но, посовещавшись, женщины решили, что бойцам деньги нужнее.

Антон Иванов добавил, что солдатам также нужны средства защиты, например, маскировочные сети. На фронте они быстро портятся, поэтому их практически всегда не хватает.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Бородина, руководитель АНО «Солидарность»:

— В столице работает много благотворительных организаций, которые собирают гуманитарную помощь бойцам на передовой: продукты питания, теплые вещи, медикаменты, технику, стройматериалы. Мы понимаем, что нельзя объять необъятное, поэтому начали думать, как организовать работу так, чтобы быть действительно полезными для бойцов. Мы будем получать запросы от конкретных людей и собирать для них посылки.