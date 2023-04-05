Столичные психологи дают рекомендации, как выйти из стрессовой ситуации

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Жизнь каждого из нас наполнена множеством событий: с какими-то мы справляемся легко и непринужденно, какие-то могут серьезно выбить из колеи. Как преодолевать стрессовые состояния, объяснила специалист Московской службы психологической помощи населению Наталья Толубаева.

Крайне важно тренировать умение противостоять стрессовым факторам. Здесь можно выделить три основных направления работы: с мыслями, чувствами и телом.

В ситуациях, когда тревожные мысли не дают покоя и возникает ощущение замкнутого круга, постарайтесь остановиться, взять паузу, скажите себе «стоп». А после пробуйте преобразовывать мысли из негативных в позитивные, отслеживать их внутри себя и направлять в положительное русло.

Работая с эмоциями и чувствами, учитесь распознавать свои переживания, пробуйте выражать их словами или действиями. Анализируйте и разбирайтесь, что стоит за той или иной эмоцией.

Самый эффективный способ противостоять стрессу — тренировка тела. При занятиях физкультурой в организме вырабатываются гормоны радости эндорфины, которые положительно влияют на психическое и психологическое здоровье.

Но как быть, если предотвратить стрессовое состояние не получилось? В таких ситуациях некоторые люди могут начать переедать, злоупотреблять алкоголем, курить, избавляясь таким образом от внутреннего напряжения. Эти способы вряд ли можно назвать удачным решением. Они приносят лишь сиюминутное облегчение и ведут к большим проблемам со здоровьем.

В ситуации стресса люди нередко теряют самообладание. Расписание дня с подробным перечислением всего, что предстоит сделать, поможет вернуть ощущение опоры.

Уборка квартиры, приготовление ужина фиксирует внимание на простых делах, помогая вернуть чувство контроля над собственной жизнью и стабилизировать свое психологическое состояние.

Другой эффективный способ справляться со стрессом — правильное дыхание. Научиться ему можно очень быстро: положите одну ладонь на грудь, другую на живот, следите, чтобы грудь при дыхании оставалась на месте, а живот поднимался и опускался. Это упражнение расслабляет организм и позволяет почувствовать себя гораздо лучше.

—Бывает так, что в жизни происходит ситуация, которая словно выбивает почву из-под ног. К таким переживаниям и их последствиям нужно отнестись особенно внимательно, так как оно может перерасти в посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое состояние, вызванное стрессовыми, пугающими или неприятными событиями. Подобное расстройство может возникнуть из-за каких-то травмирующих событий, либо их череды и оказать негативное воздействие на психику человека. Его может спровоцировать как чрезвычайная ситуация, потеря близкого человека, так и событие, на первый взгляд кажущееся не таким значительным. Например, развод родителей или хирургическая операция. Важно знать, что стрессовое расстройство не проходит само по себе, и справиться с ним можно только обратившись за профессиональной помощью к психологу или психотерапевту, — отметила Наталья Толубаева.

Важно обращать внимание на свое ментальное здоровье и не бояться обращаться за помощью и поддержкой специалистов.

Бесплатную психологическую консультацию можно получить в Московской службе психологической помощи. Круглосуточно доступен Телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические тренинги и вебинары. Например, 7 апреля в 16:30 состоится онлайн-мероприятие «Тревога. Совладание с тревогой». Вместе с психологом участники поговорят о состоянии тревоги, ее видах и проявлениях, разберут способы преодоления тревожных состояний.