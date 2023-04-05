Упал и спел песню про любовь: россиянина, упавшего с 19-го этажа, прозвали Терминатором

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Удивительная история произошла во вторник, 4 апреля, в Воронеже: 40-летний мужчина выпал с балкона последнего, 19-го этажа жилого дома, рухнул на припаркованный внедорожник и отделался лишь переломом ребер и травмой пятки.

Высота падения составила около 60 метров. 40-летний обитатель дома № 65а на улице Летчика Колесниченко приземлился на крышу внедорожника, припаркованного у подъезда. Когда спасатели извлекли пострадавшего из груды покореженного металла, он слегка пошатывающейся походкой как ни в чем не бывало дошел до машины скорой помощи. Всю дорогу до больницы он пел врачам «Любовь, похожая на сон».

Замечательный сосед

По свидетельствам соседей, прежде чем совершить «эпичный прыжок», мужчина был в, мягко говоря, нетрезвом состоянии.

— Перед падением он вел себя неадекватно — шумел и всячески привлекал внимание к своей персоне, — сообщила «ВМ» жительница одной из соседних квартир, Евгения (называть свою фамилию собеседница отказалась). — Свешивался через балкон, громко кричал. Когда он спрыгнул, я услышала его крик — что-то типа: «За наших!» Дальше сильный грохот. Я выглянула во двор, а там уже были пожарные и спасатели — они прибыли очень быстро.

Другая жительница этого подъезда, Ирина Николаева, отметила, что она неоднократно встречала будущего пострадавшего во дворе. Однако ничего угрожающего в его поведении не было.

— Он часто бывал в нетрезвом состоянии, но агрессии в поведении не было. Просто как будто отмечал какой-то долгий праздник, — подчеркнула Ирина.

«Нехороший» дом

Познакомиться с веселым соседом никто из наших собеседников не успел. По словам Ирины Николаевой, в доме много квартир сдается, поэтому состав жильцов часто меняется.

Как сообщил еще один сосед, Илья Бобровников, жилищный комплекс, где случился инцидент, имеет дурную репутацию.

— Огромное новое здание, однако куда ни глянешь — все сыплется, ломается, рушится. По подъездам шляются «гости» из соседних домов, после которых пропадают детали отопительного оборудования.

Состояние удовлетворительное

Воронежская клиническая больница № 1, куда доставили упавшего гражданина, от официальных комментариев отказалась. Однако «ВМ» удалось поговорить с сотрудником пресс-службы Департамента здравоохранения Воронежа Анастасией Козловой. По ее словам, мужчина получил ушибы и травму пятки левой ноги. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. С ним работает в том числе и психиатр. Возможно, больной страдает душевным расстройством и ему требуется длительная реабилитация.

Джипу не повезло

Как объяснил «Вечерке» автоэксперт Дмитрий Тольский, выжить воронежцу помогло то, что он «спикировал» на крышу джипа, которая гораздо мягче, чем твердая земля или асфальт.

— Крыша могла сработать как амортизатор, как подушка безопасности, упавший попал на нее всем телом: кузов машины сложился, погасив силу удара, — подчеркнул Тольский.

Хозяин пострадавшей иномарки Алексей (фамилию он попросил не называть) признался «Вечерке»: — Я рад, что моя машина спасла жизнь человеку. Автомобиль «немолодой», 2013 года, поэтому восстановлению он, конечно, не подлежит.

Однако Алексей надеется получить все-таки денежную компенсацию и приобрести новое авто.

Тем временем воронежский Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту падения.

ФАКТ

Среди тех, кто выпадает из окон высотных зданий, выживают около 30 процентов людей. Значительную часть уцелевших составляют дети и нетрезвые взрослые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач-терапевт, диагност:

— Судя по всему, жертва воронежского происшествия находилась в сильном алкогольном — и, возможно, наркотическом — опьянении. Именно пьяные люди часто выживают в крупных авариях и ЧП, поскольку алкоголь в крови является «естественным» наркозом. Трезвый человек не сможет идти и тем более петь, получив тяжелые травмы. Он испытывает сильнейший болевой шок — именно этот шок часто становится причиной гибели. А пьяному такая смерть грозит в меньшей степени. Это не значит, что всем надо брать такой метод на вооружение — пить и прыгать с балкона. Это огромный ущерб для здоровья, в том числе ментального.

Выжили вопреки