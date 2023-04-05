Луганские женщины запускают социально значимые проекты

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Общественная организация «Союз женщин Донбасса» регулярно помогает жителям новых регионов и запускает для этого новые социально значимые проекты. По словам руководителя организации Натальи Приймак, сегодня главная задача любой НКО — слышать и ориентироваться на запросы людей, нуждающихся в помощи.

— Наталья, расскажите подробнее о деятельности вашей организации...

— «Союз женщин Донбасса» создан в марте 2021 года. Сейчас наша организация внесена в единый реестр НКО РФ. В этом году мы приведем наш устав в соответствие с российским законодательством. Основной упор в своей работе мы делаем на оказание помощи социально не защищенным семьям Луганской Народной Республики.

— Как изменилась работа организации после 24 февраля 2022 года?

— С начала спецоперации, конечно, жизнь всех людей в ЛНР сильно изменилась. Мы наконец-то дождались этого знаменательного для нас дня. Но мы не прекратили работу. Конечно, до сих пор слышны разрывы снарядов, нам страшно за жизнь наших родных и близких, но мы уверены в скорой победе и с нетерпением ждем ее.

— Изменилась ли как-то работа организации после того, как ЛНР стала субъектом России?

— У людей появилось четкое и определенное будущее. Тогда мы начали строить планы. Сейчас жители республики продолжают получать российские паспорта. Мы и в этом помогаем, консультируем. Рассказываем, что люди теперь имеют возможность получить доступ ко всем видам социальной поддержки, существующим в РФ. Сейчас, когда наша республика стала новым субъектом России, перед нами открылись новые возможности для реализации наших целей и задач. В прошлом году наш проект «Цифровая грамотность» стал победителем конкурса президентских грантов. Программа направлена на жителей республики преклонного возраста, которым мы помогаем осваивать компьютерную технику, в частности учим пользоваться ноутбуками, создавать электронную почту, регистрироваться на сайте государственных услуг.

— Есть ли отличия в менталитете жителей ЛНР и «большой России»?

— Люди, проживающие на территории республики, очень трудолюбивые и целеустремленные. И в скором будущем благодаря поддержке российского президента, правительства и регионов наш край будет набирать темпы восстановления и развития. Скоро Донбасс, как и прежде, станет процветающей территорией.

— Как происходит общение с людьми, которым требуется помощь?

— Люди в основном сами приходят за помощью в женсоветы на территории республики. Некоторые пишут нам обращения. Причем за помощью приходят и простые люди, и предприниматели.

— Что чаще всего им требуется?

— Продуктовые наборы для семей, детские товары, особенно для грудничков, канцтовары. Иногда даже просят провести мероприятия для деток. Мы стараемся исполнить и такие просьбы. Ищем предпринимателей, которые могут в этом помочь. Наша основная задача — услышать, о чем просят люди, найти, кто из местных предпринимателей это сможет приобрести или воплотить. А уже представители женсоветов вручают жителям товары, которые они просили. При этом после того, как мы запустили проекты по НКО и социальному предпринимательству, с нами начали более активно сотрудничать бизнесмены. Они включаются в совместную работу.

— Какие проекты действуют сейчас?

— На базе нашей организации мы создали клуб «Женщина и бизнес», привлекаем в наши ряды женщин-предпринимателей. Реализуем проект «Школа социальных предпринимателей на Донбассе». В первой школе у нас занимаются 12 участниц, каждая создает свой бизнес-план. Помимо этого, наши женщины инициировали в 2022 году курсы по более глубокому изучению российского законодательства в сфере НКО. А недавно у нас появилось еще одно новое направление, в котором члены нашей организации принимают активное участие. Это ресурсный центр по развитию НКО в республике.

ДОСЬЕ

Наталья Приймак родилась 22 октября 1976 года в городе Ворошилов-граде УССР в семье связистов.

Первое образование она получила в Одесской академии связи. После этого окончила Луганский юридический институт.

Сейчас Наталья учится в магистратуре в РАНХиГС по специальности «государственное управление». Замужем. «»Воспитывает дочь.