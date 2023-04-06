В столичном Кризисном центре помогут избавиться от созависимых отношений

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Залогом гармоничных отношений является желание слушать и слышать друг друга. Но сопричастность любимому не равна созависимости, болезненной привязанности. Чем больше мы жертвуем своими интересами ради другого, тем менее счастливыми себя чувствуем. Как распознать созависимые отношения и научиться им противостоять, рассказала заведующая отделением Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова.

В центр обратилась 39-летняя Ольга. Женщина рассказала, как устала тянуть всю семью на себе: муж потерял работу, на этом фоне у него обострились хронические заболевания. Кроме того, супруги воспитывают двоих сыновей 12 и 15 лет, которые в силу переходного возраста требуют к себе повышенного внимания.

— Я чувствую себя опустошенной. У меня нет сил, руки опускаются, стала раздражительной с мужем и детьми. Все это беспокоит, — рассказала на встрече с психологом Ольга.

На консультациях выяснилось, что в 16 лет на Ольгу легла забота о младшей сестре. Ей пришлось рано повзрослеть, все свободное время она посвящала семье и делам по дому. Так сформировалась модель созависимого поведения: теперь женщина стремится спасать близких людей в ущерб своим интересам и потребностям. На встречах со специалистом она рассказала о том, как помогала в выходные друзьям с переездом, вместо того, чтобы отдыхать с детьми. Также пыталась поддержать мужа в поисках работы, составляя и отправляя за него резюме.

Психолог и Ольга обсудили, как установки женщины в отношениях с окружающими влияют на ее состояние. Специалист рассказал о признаках незрелой взрослой позиции.

Гиперответственность за партнера

Она выражается в излишних переживаниях: «Он не сможет без меня записаться к врачу или выпить вовремя лекарство», «Необходимо написать за него резюме» и т.д.

Эмоциональная настройка на партнера

Например, если ему грустно, то смотреть комедию вы не будете. И наоборот, если близкому человеку весело, тогда кажется, что нельзя показывать свою усталость.

Невозможность высказать свое мнение

Человек жертвует своими предпочтениями, вкусами и желаниями ради партнера.

Расширение круга нуждающихся в помощи среди друзей и знакомых

Например, не можете отказать соседке в просьбе посидеть с ее ребенком, хотя самим нужно отойти по срочным делам.

Сосредоточенность на проблемах окружающих, а не на своих

Собственные дела как бы отодвигаются на второй план, кажется, что они не так важны, как срочный вопрос давнего знакомого.

На психологических консультациях Ольге было рекомендовано обратить внимание на собственные чувства. На курсе тренингов со специалистом женщина училась заново строить отношения с самой собой, проживать свои эмоции и не подавлять их, проговаривать вслух желания и потребности. Благодаря комплексной работе она повысила самооценку, обрела уверенность, поняла, на каких принципах основывается здоровое общение.

— Главной задачей нашей совместной работы стала необходимость научить Ольгу выстраивать комфортную дистанцию и личные границы, прислушиваться к себе. К счастью, супруг женщины признал ценность консультаций с психологом для налаживания гармоничных семейных отношений. Вместе пара смогла преодолеть созависимость и улучшить отношения в семье, — делится Любовь Выжанова.

СПРАВОЧНО

Обратиться за помощью к специалистам Кризисного центра можно по телефону +7 (499) 977-17-05. С понедельника по субботу с 9.00 до 20.00 работает телефон доверия: 8 (499) 977-20-10.

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.