Как сейчас живут наследники Жириновского и что им оставил знаменитый отец

Дети Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и Олег Эйдельштейн посещают разные ток-шоу / Фото: Телеканал «Россия»

В середине марта прогремел скандал с сыном Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном. Он 15 суток провел в спецприемнике за дебош. Как живут сейчас другие наследники политика и что им все-таки оставил знаменитый отец.

Эйдельштейн — внебрачный сын политика, родившийся в 1986 году. Жириновский как мог поддерживал его и даже пытался помочь ему с политической карьерой. Но не задалось. Как и у старшего сына Владимира Вольфовича, Игоря Лебедева. Третий потомок политика — также внебрачная дочь Анастасия. Она занимается наукой и старается не светиться в публичном пространстве. Что же досталось отпрыскам от знаменитого отца? Если верить декларациям о доходах, которые представлял политик в 1990 годы, то он был богат, как царь Крез. Одно время он владел 122 квартирами и 227 автомобилями. Но с годами Жириновский заметно «беднел». Уже в 2018-м список его имущества выглядел скромнее: несколько земельных участков, 4 дома площадью более 400 квадратных метров каждый. А в декларации о доходах за 2021 год недвижимость политика выглядела еще аскетичнее: только однокомнатная квартира. Правда, его денежный доход за год составил 39 миллионов рублей. Сам Жириновский объяснял, почему так сказочно разбогател в 1990-е: он записывал на себя все имущество партии, так как налоги с физических лиц взимались более «щадящие», чем с юридических.

— Имущество покойного может быть огромным, — рассказала «ВМ» юрист Марина Михайленко. — Большая часть собственности была оформлена на жену, Галину Лебедеву, с которой Жириновский официально развелся, но отношения поддерживал. Вполне возможно, что Игорю Лебедеву, сыну Галины, в итоге и достанутся все богатства.

Некоторые источники утверждают, что поместье на Рублевке, упомянутое в декларации Жириновского за 2018 год, перешло в собственность младшему сыну Олегу Эйдельштейну. Возможно, какую-то часть своего состояния политик оставил и дочери. Ведь по закону ей почти ничего не причитается: только третья доля в «однушке», которая официально принадлежала ее отцу.