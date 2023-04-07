Московский нефтеперерабатывающий завод посетило более 4 тысяч представителей общественности

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Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает осуществлять программу экологической открытости. С 2011 года предприятие посетило более 4 тысячи человек, среди них — жители Москвы и Подмосковья, представители экологических организаций, студенты профильных вузов, учащиеся местных школ. Модернизация завода проходит под контролем общественности. Ход экологической модернизации лично оценивает также мэр Москвы Сергей Собянин.

Применяемые на заводе очистные сооружения позволили обеспечить очистку сточных вод до 99,9 процента. Предприятие практически перешло на замкнутый цикл водопотребления. Высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» заменил пять устаревших установок, которые были демонтированы. Предприятие также обновило инфраструктуру хранения и отгрузки топлива.

Завод первым в отрасли создал автоматизированную систему мониторинга.

Активному внедрению нововведений способствовала модернизация, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть». Благодаря этому предприятие сократило воздействие на окружающую среду в 4 раза. Сегодня проводится третий заключительный этап модернизации. Предприятие планирует довести глубину переработки нефти до 100 процентов, полностью обновить производственные мощности и перейти на безотходное производство.