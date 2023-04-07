Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский нефтеперерабатывающий завод посетило более 4 тысяч представителей общественности

Михаил Петров
Общество
Московский нефтеперерабатывающий завод посетило более 4 тысяч представителей общественности
Фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает осуществлять программу экологической открытости. С 2011 года предприятие посетило более 4 тысячи человек, среди них — жители Москвы и Подмосковья, представители экологических организаций, студенты профильных вузов, учащиеся местных школ. Модернизация завода проходит под контролем общественности. Ход экологической модернизации лично оценивает также мэр Москвы Сергей Собянин.

Применяемые на заводе очистные сооружения позволили обеспечить очистку сточных вод до 99,9 процента. Предприятие практически перешло на замкнутый цикл водопотребления. Высокотехнологичный комплекс переработки нефти «Евро+» заменил пять устаревших установок, которые были демонтированы. Предприятие также обновило инфраструктуру хранения и отгрузки топлива.

Завод первым в отрасли создал автоматизированную систему мониторинга.

Активному внедрению нововведений способствовала модернизация, которую с 2011 года проводит «Газпром нефть». Благодаря этому предприятие сократило воздействие на окружающую среду в 4 раза. Сегодня проводится третий заключительный этап модернизации. Предприятие планирует довести глубину переработки нефти до 100 процентов, полностью обновить производственные мощности и перейти на безотходное производство.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте