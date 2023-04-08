Россиян предупредили о новой схеме хищения денег через маркетплейсы

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Россияне столкнулись с очередной мошеннической схемой на известных маркетплейсах. Аферисты выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов, а затем отменяют оформленные покупки. «Вечерняя Москва» узнала, как не попасться на уловки злоумышленников.

Схема жульничества крайне проста. Человек видит на маркетплейсе товар по цене ниже рыночной и, конечно, хочет его купить. На банковской карте, привязанной в онлайн-платформе, он резервирует необходимую сумму.

— Покупателю звонит человек, представляясь сотрудником магазина. Говорит, что нужно подтвердить данные для доставки: дескать, обычная процедура, — рассказывает эксперт по кибербезопасности крупной компании Андрей Щеголев. — Продавец отмечает, что он ввел номер телефона покупателя в систему для курьера и его на до подтвердить. Для этого его нужно повторно проговорить, а после произнести цифры из СMС или уведомления, которое сразу же придет на телефон. На самом деле это надо совсем не для курьера, а чтобы сбросить пароль от аккаунта на маркетплейсе.

Получив доступ к аккаунту, жулик «привязывает» к нему свою банковскую карту и отменяет заказ. И деньги за товар возвращаются, но уже не на счет покупателя.

— Эта схема обмана характерна для всех маркетплейсов, где проводятся так называемый гарант-сделки и есть буферный счет, на котором хранятся деньги до завершения покупки, — пояснил Андрей Щеголев.

Мошенники регистрируются на маркетплейсе в качестве обычных продавцов. Уже потом начинают проворачивать определенные схемы.

— Практически всегда они продают что-то ценное, — пояснил Щеголев. — Скажем — компьютеры, крупную бытовую технику. Ведь до момента, когда их вычислят, обычно проходит не так много времени. Если продавать авторучки, много не «заработаешь». А если ноутбуки — вполне себе. — Поэтому никогда не сообщайте продавцам никаких кодов. Их требуют мошенники.

КСТАТИ

Общаться с продавцом и совершать оплату следует только внутри маркетплейса. Если вам предлагают передать данные от своего аккаунта или оплатить заказ по внешней ссылке, не делайте этого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Павлов, глава Общества защиты прав потребителей:

— Маркетплейс обязан предоставлять потребителям достоверную информацию о продавцах. Если выяснится, что на торговой площадке орудовала несуществующая или недействующая организация, возникшие у покупателя убытки можно будет взыскать с маркетплейса в претензионном или судебном порядке.