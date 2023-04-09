Ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла в редакции газеты «Вечерняя Москва»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столице прошла всероссийская акция «Тотальный диктант». Одной из площадок стала редакция газеты «Вечерняя Москва». Сотрудники и гости «ВМ» проверили свои знания.

Все подготовленные для участников места заняты. Сотрудники «ВМ» собрались, чтобы проверить свою грамотность — навык для человека, работающего в лучшей городской газете, совершенно необходимый. В этом году автором текста «Тотального диктанта» стал дальневосточный писатель, финалист премии «Большая книга» Василий Авченко. Текст посвящен выдающемуся ученому, путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Произведение разделили на четыре части. В каждой часовой зоне писали свой «вариант». Москвичам досталась глава «Экология по Арсеньеву. Урок третий» (ее же писали еще в 52 регионах России и 27 странах мира).Особого волнения не заметно: для многих не составляет труда припомнить даже самые сложные правила орфографии и пунктуации. На часах 14:00, пора начинать.

В редакции «ВМ» диктует директор Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин. Первый раз он зачитывает текст для ознакомления. А затем — уже под запись.

— Было волнительно, так как я впервые диктовал текст. Не сразу получилось почувствовать аудиторию и задать правильный темп в диктовке, — признается Володин. — Текст показался мне понятным, простым и содержательным. И к тому же он познавательный.

С творчеством писателя Василия Авченко некоторые участники акции уже были знакомы. Например, гость редакции — российский политик, руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, писавший диктант вместе с сотрудниками «Вечерки».

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Текст несложный, интересный. Приятно, что автором стал Василий Авченко, я его лично знаю. В соавторстве с филологом из Нижнего Новгорода Алексеем Коровашко они написали потрясающую книгу: «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке», это об авторе романа «Территория», — говорит Миронов. — Я уже не в первый раз принимаю участие в «Тотальном диктанте». Очень рад, что он проводится уже в двадцатый раз. И такие акции очень полезны, потому что наш могучий и великий русский язык нужно любить и не забывать.

«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. А в редакции его впервые написали в 2018-м. По традиции, к акции присоединился и главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов. Как и писатель Василий Авченко, Александр Иванович родился на Дальнем Востоке. Вот и текст своего земляка он воспринял с большим интересом. А по окончании диктанта особо подчеркнул: русский язык — гордость и основа нации, а «Тотальный диктант» помогает бороться с безграмотностью и сохранять наши ценности.

— У нас с грамотностью в стране все запущено. Очень много заимствований: каршеринги, лизинги... И очень много слов, которые заменяются иностранными, — искренне негодует Куприянов. — Я сам филолог, по образованию — учитель, пишу книги. И я вижу, как последние 30 лет русский язык претерпевает большие изменения.

Результаты диктанта будут опубликованы 25 апреля 2023 года на официальном сайте акции. Участникам поставят две оценки: за орфографию и пунктуацию. А церемония награждения отличников состоится 18 мая.

Вячеслав Беляков, руководитель проекта «Тотальный диктант»

Русский язык, на котором мы говорим и думаем, — основа нашего бытия. Поэтому «Тотальный диктант» объединяет русскоязычное сообщество по всему миру. К акции в этом году присоединились 43 страны — более 700 городов по всей планете. Сейчас филологи по всему миру проверяют работы участников. Это очень кропотливый труд, потому что каждый диктант проверяют не менее трех раз, чтобы исключить любые ошибки.