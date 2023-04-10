Российские ученые обнародовали первые результаты вскрытия древнего бизона в Якутске

Фото: Пресс-служба СФВУ

Обнародованы первые результаты вскрытия древнего бизона в Якутске. В сети появилась информация, что вымерший вид собираются клонировать. «Вечерняя Москва» выясняла, возможно ли это сделать и как находка повлияет на дальнейшие открытия.

Ископаемый бизон обнаружен летом прошлого года. Его нашли местные жители в бассейне реки Адыча Верхоянского района Якутии. Туша лежала в местности Хаастаах, поэтому находку и назвали Хаастаахский бизон.

— Бизон был захоронен во льду, поэтому частично сохранились его мягкие ткани, голова, передние конечности и часть грудной клетки. У него даже мускулатура все еще красноватого цвета, — рассказал «ВМ» заведующий Музея мамонта Северо-восточного Федерального университета Максим Чепрасов. — Впрочем, как это обычно и бывает, если животное было захоронено во льду, то до наших дней находка может дойти без критических изменений анатомических структур.

Такой процесс заморозки, как объяснил Чепрасов, называется «естественная холодовая мумификация», когда из туши исчезает вся влага. По версии ученых, несколько тысяч лет назад этот бизон провалился в естественную ловушку в многолетней мерзлоте, погиб и «вморозился» в лед.

— Предварительно мы определили, что найденный бизон — молодая особь возрастом 1,5–2 года, — добавил Чепрасов. — Его время гибели пока не установлено.

Но несмотря на то, что от туши бизона сохранилось немало, клонировать его вряд ли удастся. Ученые из Музея мамонта подчеркнули, что такую цель даже не ставили.

— Клонировать бизона можно будет только в том случае, если мы найдем в останках целые клетки, способные к делению, — объяснила ведущий научный сотрудник Международного центра коллективного пользования «Молекулярная палеонтология» Лена Григорьева. — Только тогда ученые смогут перенести ядра соматических клеток — клонировать.

В Музее мамонта специалисты университета уже провели аутопсию (забор биологического материала. — «ВМ») древнего бизона. Отобрали образцы для микробиологических, гистологических, клеточных, радиоуглеродных исследований. И их результаты дадут уже более полную картину о находке и помогут продолжить изучение вымершего вида бизона. Сделали также и томографию уцелевших органов и 3D-сканирование, чтобы в дальнейшем визуализировать находку. Исследования проводились в рамках проекта «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» совместно с корейскими коллегами.

— Результаты нашей работы позволят получить информацию о геологическом и биологическом возрасте, особенностях строения черепа и костей скелета, — отметил Чепрасов. — И мы сможем больше узнать об экологической обстановке ареала обитания, его генетической связи с современными бизонами Евразии и Северной Америки.

Находка прошлого года далеко не первая в этом регионе, но Хаастаахский бизон стал промежуточной особью между найденными ранее тушами. По словам Чепрасова, благодаря этому можно проследить онтогенез — динамику развития древних бизонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чубенко, биолог:

— Клонирование доисторических животных — невозможны. Найденные туши позволяют только выделить ДНК, но живых клеток в них быть не может. А если создать эмбрион в пробирке, его некому подсаживать. И при попытках мы получим не клона, а похожее генномодифицированное существо.

ФАКТ

На территории Республики Саха (Якутия) найдено 75 процентов всех известных в мире захоронений мамонтов и других представителей древнейшей фауны с сохранившимися мягкими тканями.

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