Новые школы и детские сады на севере Москвы

Фото: Департамент строительства города Москвы

Создание качественных социальных объектов — важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками. Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта.

Активно возводятся в столице объекты образования. В этом году только в Северном административном округе будет построено 10 таких объектов на 4075 мест.

Например, в районе Молжаниновский возведут школу на 1100 мест со спортивным комплексом и детский сад на 350 мест с бассейном в Новоподрезкове.

— Молжаниновский район — один из самых маленьких по населению в Москве, но один из самых динамично развивающихся. И здесь, конечно, требуется особое внимание для развития социальной инфраструктуры. Молжаниновский постепенно становится полноценным районом Москвы не только с точки зрения формальных документов, но и по качеству жизни, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новых и строящихся объектов района.

Четырехэтажное здание школы площадью 16,4 тысячи квадратных метров возводят по индивидуальному проекту. В нем будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников с первого по одиннадцатый классы.

Кабинеты начальных классов для удобства будут расположены на двух нижних этажах: на первом этаже — для первоклассников, на втором — для учащихся вторых — четвертых классов. Для занятий по информатике, программированию и робототехнике предусмотрен специализированный ИТ-полигон. Кабинеты иностранных языков оснастят лингафонным оборудованием и трансформируемыми перегородками для занятий в малых группах.

Кроме того, в распоряжении школьников и педагогов будут современные спортивные залы, зал хореографии, актовый зал на 650 человек, библиотечный центр (медиатека) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, а также многофункциональные пространства и зоны рекреации. Для всестороннего развития школьников также обустроят мастерские по рисунку, живописи, композиции и декору, скульптуре, 3D-моделированию и макетную мастерскую.

Одновременно рядом с новым школьным корпусом на Синявинской улице идет строительство трехэтажного здания детского сада с бассейном на 350 мест. Групповые помещения оборудуют раздвижными перегородками, что позволит трансформировать пространство под различные нужды детей — для сна или игр. Для развивающих занятий в здании предусмотрены кабинет (кружковая), музыкальный и физкультурный залы. Для малышей также оборудуют бассейн три на шесть метров со специальным подъемником.

— До конца года образовательные учреждения должны принять своих первых воспитанников и учеников, — отмечает руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Трехэтажное здание учебного корпуса строят в районе Беговой на улице Правды. Оно рассчитано на 400 мест: 200 школьных и 200 дошкольных. В школьном блоке разместятся кабинеты учителя логопеда и педагога-психолога, пищеблок полного производственного цикла, медицинский блок, восемь учебных кабинетов, игровая продленного дня с возможностью организации спальных мест для первого класса, две игровые продленного дня для 2–4-х классов, а также два кабинета для изучения иностранного языка. Помимо административного и учебного блоков, здесь будут расположены библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором, а также спортивный зал, который сможет при необходимости трансформироваться в актовый зал с телескопической системой кресел. В дошкольном отделении разместятся восемь групповых ячеек с раздвижной трансформируемой перегородкой. В каждой групповой ячейке будут спальня, буфет, игровая, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Кроме того, в дошкольном отделении предусмотрен музыкальный и спортивный залы, а также помещения для проведения кружков и развивающих занятий.

В районе Ховрино появятся учебные корпуса на улицах Клинской и Фестивальной, а также детский сад на улице Петрозаводской.

В районе Аэропорт будут построены здание учебного корпуса с дошкольным отделением на улице Константина Симонова и здание детского сада на улице Верхняя Масловка.

В районе Бескудниковский появится детский сад на 350 мест. Еще один ДОУ на 125 воспитанников возводят в районе Хорошевский по адресу Хорошевское шоссе, владение 38а.

— Уже завершено возведения монолитных конструкций здания. Фасад здания облицован кирпичами натуральных оттенков красного и темно-коричневого цветов. В настоящее время ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем, — отмечает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В дошкольном учреждении будет организовано обучение в пяти группах: по одной группе для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также в двух группах для детей подготовительного возраста. Групповые ячейки будут организованы отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевалки, игровые, буфетные, спальни.

Кроме того, в детском саду запланированы музыкальный и физкультурный залы, кружковая, методические помещения, медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда.