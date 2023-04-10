Начинается реконструкция Центрального московского ипподрома

Фото: Департамент строительства города Москвы

Центральный московский ипподром (ЦМИ) — один из самых больших ипподромов России. Старейший в стране и первый в мире рысистый ипподром основан в 1834 году. Комплекс является крупнейшим испытательным полигоном для селекционно-племенной работы в коневодстве, сочетая в себе функции двух ипподромов: рысистого и скакового.

Уже через месяц здесь начнутся подготовительные работы, необходимые для реконструкции ипподрома. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства, который займется проектом реконструкции.

— В последнее время мы реализовали много объектов мирового значения, в том числе объектов по содержанию животных. Мы хотим создать ипподром мирового уровня со всеми условиями для животных, работников объекта, зрителей и москвичей, проводящих досуг. Под реставрацию попадут главное здание, беговые дорожки и другие объекты, заменены инженерные системы. На Московском ипподроме проводились как скачки, так и бега. Наша задача — сделать уникальный ипподром, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Для реконструкции Центрального московского ипподрома была создана специальная совместная компания, в которую вошли правительство Москвы и АО «Росипподромы». Из бюджета города на проведение работ планируется выделить порядка 10 млрд рублей. Как отметили в столичном департаменте строительства, по итогам разработки проектной документации стоимость будет уточняться.

— Подготовительные работы по реконструкции Центрального московского ипподрома начнутся через месяц. Были проведены обследования зданий и всей инфраструктуры. Многие объекты находятся в предаварийном состоянии и требуют реконструкции. Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы было принято решение о реализации совместного проекта реконструкции Центрального московского ипподрома Уже разработана концепция реконструкции, сейчас идет ее общественное обсуждение. Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача: завершить реконструкцию за 2,5–3 года, — отмечает глава ведомства.

Он подчеркнул, что концепция реконструкции исключает строительство жилых и торговых площадок. По его словам, во главу угла поставлена задача: создать объект мирового уровня, обеспечить комфортные условия для содержания животных, работников, зрителей и москвичей, которые проводят здесь свой досуг. В рамках концепции предусмотрена реставрация основного исторического здания.

— Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин дал поручение сохранить исторический облик здания. Будут проведены комплексная реставрация фасадов и интерьеров, шедевров живописи и скульптуры. Работы будут производиться под пристальным вниманием департамента культурного наследия, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Для соответствия правилам проведения международных соревнований будут реконструированы дорожки. Ширина будет равномерной по всей длине дорожек — это напрямую влияет на безопасность, повышает качество тренировок и выступлений, сводит к минимуму случаи аварийных ситуаций и вероятность получения травм.

Планируется также строительство обновленной инфраструктуры конного хозяйства, нового оборудованного тренинг-центра и конноспортивного комплекса, ветеринарного сектора для круглосуточной оперативной помощи животным, конноспортивного клуба с манежем и конюшнями, а также новой школой верховой езды.

В ходе работ будут обновлены две важные локации на ипподроме — это уникальный музей конного спорта и студия иппотерапии. Для всех жителей и гостей столицы здесь также обустроят променад.

Реконструкция позволит существенно улучшить условия тренировок лошадей, проведения соревнований и организации отдыха горожан. Самое главное, что комплекс сохранит свой функционал как бегового, так и скакового ипподрома. Более того, здесь появится обновленное поле для конкура.