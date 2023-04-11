В семейных центрах Москвы ребятам помогут определить сильные стороны

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Как понять, кто я? Чего мне хочется от жизни? В чем мое предназначение? Такими вопросами задаются многие школьники. Найти ответы и прислушаться к желаниям, потребностям, эмоциям помогают в столичных семейных центрах. Как дети и подростки определяют свои положительные качества и развивают полезные навыки, рассказывает психолог семейного центра «Сириус» филиал «Коптево» Наталья Васильева.

Ирина, мама 13-летнего Димы, заметила изменения в поведении сына. Мальчик всегда был эмоциональным, открытым и чутким ребенком. Но в последнее время часто грустил, перестал следить за порядком в комнате, снизилась успеваемость. Женщина пыталась понять, что происходит, но подросток только сильнее закрывался и молчал.

Во время беседы с психологом Дима поделился, что ребята в классе не воспринимают его всерьез, нередко подшучивают. Подросток часто сравнивал себя с другими, отмечал только негативные моменты. Специалист предложил юноше заполнить анкету и описать свои позитивные качества, о которых стоит узнать одноклассникам. Школьник отметил умение видеть в людях прекрасное и делать комплименты, доброту и честность.

Чтобы помочь юноше найти больше собственных достоинств, специалист порекомендовал Диме принять участие в различных активностях семейного центра.

На встречах с психологом дети и подростки проходят тесты на понимание себя, учатся извлекать из ситуаций возможности для дальнейшего роста, анализируют свое поведение и поступки других. Дима тренировал логическое мышление, определял причины и следствия различных событий. Все это помогает ребятам найти внутренние ориентиры, которые дают помогают найти нужные направления будущей жизни.

Также юноша стал посещать занятия подростковых клубов, где ребята старались понимать свои сильные стороны через общение с другими участниками. Например, в студии «Амур и Психея» школьники больше узнают об эмоциях, чувствах, мыслях, исследуют собственное «я». Дима нашел новых друзей и единомышленников. Специалисты рассказали о выборе профессии, помогли определить склонности определенной сфере деятельности.

На занятиях дискуссионного клуба «Разговор» Дима учился отстаивать мнение, выстраивать границы в общении, уважительно относиться к окружающим. Одно из упражнений, которое нравится ребятам, — «импровизация». В течение минуты участники составляют рассказ на заданную тему и затем выступают с ним на сцене. Задание развивает не только ораторские навыки, но и способности к самопрезентации.

Также Диму заинтересовала тема бесконфликтного общения. Чтобы наладить отношения с одноклассниками, стал посещать медиативные встречи «Есть контакт». Здесь подростки узнают о способах справиться с разногласиями. Специалисты рассказывают об основных стратегиях коммуникации, объясняют, какие модели поведения стоит применять в различных ситуациях.

Помимо индивидуальной работы с Димой, психолог проводил и совместные встречи с семьей подростка. Во время одной из консультаций юноша поделился переживаниями, что мама иногда критикует его. В такие моменты школьнику кажется, будто он расстраивает близких, даже разочаровывает. С помощью арт-терапевтических упражнений Ирина и ее сын смогли наладить взаимопонимание и доверие. Женщина убедила ребенка, что всегда гордится им и никогда не перестанет делать это.

— Нам объяснили: у Димы начался переходный возраст, и ему особенно нужны поддержка и похвала. Специалист подсказал, как правильно их выражать. Следуя рекомендациям психолога, смогли сделать атмосферу в доме теплее. Уже сейчас заметно улучшение в поведении и самочувствии сына, — поделилась Ирина.

Дима и его мама продолжают посещать занятия в семейном центре. Ирина стала участницей родительского клуба. Она поставила цель — больше узнать о воспитании — и уверенно к ней идет. Юноша же заинтересовался профессией репортера и активно развивает необходимые навыки в Школе журналиста.

— Важно объяснить ребенку: в каждом есть потенциал справиться с любыми задачами. Чтобы поверить в это, можно написать письмо-мотиватор, которое будет приободрять в непростые моменты, или обратиться в семейные центры столицы. Специалисты окажут необходимую помощь и поддержку, — отмечает Наталья Васильева.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.