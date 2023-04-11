Студенты столичного центра сопровождаемого проживания покорили вершину в 3000 метров

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

У подопечных Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» насыщенный график: они работают, путешествуют, раскрывают творческие способности, занимаются театральным искусством, танцами, музыкой и многое другое. Недавно ребята поднялись на гору Мят-Лоам высотой в 3003 метра. Молодые люди не имели предварительной подготовки, но смогли покорить пик с первого раза, что удается далеко не всем.

Группа студентов Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» отправилась в Республику Ингушетия, чтобы совершить восхождение на пик Мят-Лоам или Столовой горы. Подъем проходил под руководством местного инструктора, а сами молодые люди до этого не имели подобного опыта. Несмотря на отсутствие специальной подготовки, все ребята приняли решение испытать свои силы.

Путь был непростым — молодые люди преодолели более 20 километров крутых подъемов и бездорожья. Плохая погода, густой туман, мокрый снег и грязь усложнили задачу. Большую часть пути ребята шли практически без передышек.

— Меня поразило то, что на подъеме они вообще не останавливались. Ребята говорили, что им тяжело идти, но сами ни разу не напрашивались на отдых. Я вожу группы на вершины уже больше семи лет, и видел многое — даже здоровые мужчины, бывшие спортсмены, всегда жалуются на отсутствие привалов, спрашивают, когда можно отдохнуть, — рассказал гид по горной Ингушетии Хайрудин Гадаборшев.

Во время пути ребята не раз столкнулись с капризами погоды. Местами приходилось идти по колено в снегу. Начав подъем в восемь утра, молодые люди достигли пика к трем часам дня. На вершине студенты центра устроили привал. Весь подъем и спуск занял около двенадцати часов.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Я до сих пор не верю, что мы смогли подняться на такую высоту. Это было невероятно красиво! Конечно, было сложно, хотелось отдохнуть иногда, но сила воли помогала идти дальше. Мы решили, что поднимемся на самый верх — и сделали это, — поделился студент центра сопровождаемого проживания Владимир Жариков.

Восхождение — не просто увлекательное приключение для молодых людей. Подъем на гору — это тренировка для сердечно-сосудистой системы, мышц и легких, которая позволяет улучшить здоровье. Кроме того, подобные испытания учат преодолевать трудности и страхи, справляться с вызовами, которые возникают и в повседневной жизни ребят. Восхождение — довольно сложная задача, ее можно выполнить только вместе. Все участники помогали друг другу, чтобы достичь цели. Это позволяет развивать навыки командной работы и сотрудничества.

— Гора Мят-Лоам всегда объединяет людей, меняет их. Видел, как ребята помогают друг другу. Они шутили, болтали о чем-то своем. Со стороны заметна их доброта, как они тепло относятся друг к другу, — говорит Хайрудин Гадаборшев.

Республика Ингушетия приняла студентов центра радушно. Они осмотрели знаменитые башенные комплексы Эрзи, Эгикал и Вовнушки, побывали на Цейломском перевале и посетили Ляжгинский водопад. В долинах ребята также совершали небольшие подъемы к древним сторожевым башням, побывали в местных традиционных жилищах и попробовали национальную кухню.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Это путешествие, которое мы никогда не забудем. Усталость после подъема пройдет через пару дней, а впечатления останутся на всю жизнь. И, конечно, наши студенты снова доказали, что сильная воля и настойчивость могут преодолеть любые преграды, — рассказал специалист центра сопровождаемого проживания Евгений Иванов.

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» открылся в феврале 2021 года. Это дом-интернат для молодых людей с ментальными особенностями, который помогает получить необходимые навыки социальной адаптации. Сейчас в центре проживают 120 студентов. После освоения индивидуальной программы подготовки все они смогут проживать самостоятельно или с минимальной поддержкой. Столичная практика сопровождаемого проживания дважды была признана Министерством труда и социальной защиты РФ лучшей в стране.