Новостройку с контрастным фасадом ввели в эксплуатацию в районе Донской

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Донской по адресу Севастопольский проспект, дом 7/6, корпус 1, ввели в эксплуатацию новостройку с контрастным фасадом для переселения по программе реновации.

— Новый дом расположен всего в семи минутах пешком от станции «Крымская» Московского центрального кольца, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом — односекционный с одноуровневой подземной автостоянкой. Фасад облицован фиброцементными панелями. Цветовое решение выполнено в бело-сером цвете с использованием желтого на контрасте. Такая дизайнерская находка позволит органично вписать дом в существующую застройку района и выделить его среди других зданий.

Всего в здании 264 квартиры (однокомнатных — 222, двухкомнатных — 42). Две квартиры оборудованы для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнили по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первый этаж сделали нежилым — здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Препятствовать скольжению в любое время года будет плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома.

Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили. Здесь разместили детскую игровую площадку с качелями и горками, установили уличные тренажеры, турники и брусья.