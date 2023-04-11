Ананас весь мир потряс: школьница рассказала, как нашла неожиданный метод борьбы с серьезными болезнями

Яна Костикова / Фото: Пресс-служба Сеченовского университета

17-летняя школьница из Подмосковья Яна Костикова сделала выдающееся открытие: нашла новый метод борьбы с раком и болезнью Альцгеймера. «Вечерняя Москва» узнала подробности из первых уст.

Яна Костикова обнаружила, что в кожуре и листьях ананаса содержится вещество под названием аминокислота цистеин. Оно может влиять на сигнал от организма, который заставляет умирать клетки. Больше всего таких сигналов образуется при болезни Альцгеймера. Исследование Яны под руководством заведующей кафедрой химии Сеченовского университета Ольги Нестеревой, показало, что благодаря веществу гибель клеток сильно замедляется. С помощью своего открытия Костикова хочет контролировать весь процесс гибели клеток, управлять им и воздействовать на него. Ее метод может применяться и при лечении онкологических заболеваний. Сейчас Яна занимается в Сеченовском предуниверсарии и готовится к сдаче экзаменов в школе. Девушка собирается учиться по выбранному направлению в течение ближайших пяти лет.

«ВМ» побеседовала с молодой ученой.

— Яна, как вам пришла в голову идея использовать в работе ананас?

— Случайно. Я стала исследовать, как одни белки в организме разрушают другие. Ананас был попросту доступен, а выделять подобные вещества из животных мне не хотелось.

— Сколько времени ушло на то, чтобы получить первые результаты?

— Четыре месяца. Я тогда впервые с успехом выступила на конференции. А придумала этот метод, когда училась в десятом классе.

— А когда ваше исследование будет применяться?

— В науке все делается поэтапно. Необходимо еще провести очень много тестов, чтобы проверить эффективность моего открытия.

— Кем хотите стать в будущем?

— Все время мечтаю о науке. Больше всего меня интересуют биоинженерия и биоинформатика. Я хочу расширить эти области, придумать собственные новые методы исследования белка. Можно сказать, что я экспериментатор.

— А кто ваш любимый ученый?

— Их много. Назову физика Николу Тесла и математика Годфри Харди. Закон Харди — Вайнберга — один из самых моих любимых. Он открыл принцип в генетике, который отражает равновесие в популяции. Никола Тесла был очень восприимчив ко всему новому — невероятно креативным человеком. Я читала их дневники.

— Вне науки кто из известных людей вас вдохновляет больше всего?

— Если говорить о литературе — Лермонтов, Пушкин, Блок, Рембо, Уайльд. Я очень люблю Лермонтова за то, что он романтик. Знаю его поэму «Демоны» наизусть. Блок тоже романтик. А Пушкин — это просто та классика, из которой все родилось. Рембо — революционер, у него много неэтичных, язвительных стихотворений. «Портрет Дориана Грея» Уальда для меня — это что-то совершенно особенное, самое любимое. Надо сказать, что у этих авторов есть свой слог. Ты слышишь его, как будто они сами читают то, что написали. А в музыке мне нравятся Шопен, Бетховен, Римский-Корсаков.

— Чем вы увлекаетесь помимо науки?

— Пением. Я раньше очень много пела. В Сеченовском университете есть хор, я часто туда ходила. Сейчас на это просто нет времени, к сожалению.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Нестерова, заведующая кафедрой химии Сеченовского Университета:

— Яна Костикова — очень талантливая и одаренная ученица. На сегодняшний день Сеченовский университет уже предложил ей после окончания школы работать стажером в одном из научных учреждений нашего вуза. Так что теперь Яне только остается выбрать интересующее ее направление.

ЦИФРА

10 миллионов случаев болезни Альцгеймера выявляется во всем мире ежегодно.

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