Фельдшер скорой помощи из Алтуфьева стала героем документального фильма

Фельдшер 48-й подстанции скорой медицинской помощи Вера Земскова проверяет медицинский набор перед выездом бригады — работу медика показали в документальном фильме «Человек труда», премьера которого состоялась в Центральном Доме кинематографистов / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Вера Земскова, фельдшер 48-й подстанции скорой помощи в Алтуфьевском районе, стала главным героем документального фильма. Во вторник, 11 апреля, она рассказала о своем участии в съемках.

Вера Земскова — фельдшер выездной бригады на подстанции скорой медицинской помощи № 48 имени А. С. Пучкова. Работает на этой должности третий год.

— Медицина привлекала меня еще в школе, но я такой человек, который не может сидеть на месте, заниматься каким-то одним направлением деятельности. Поэтому, выбирая, куда пойти учиться после школы, я решила стать фельдшером на скорой, ведь это многопрофильная специальность, — поделилась она.

В своей работе Веру привлекает постоянная смена обстановки, постоянная череда событий, которая сопровождает ее работу.

— Моя профессия важная, серьезная и благородная, — отметила девушка.

Предложение принять участие в съемках документального фильма Вера Земскова получила несколько месяцев назад. И согласилась, не раздумывая.

— Меня сразу же зацепило название фильма «Человек труда», — пояснила она. — Я и раньше много думала о том, что многие профессии очень недооценены. Например, фельдшеров иногда плохо воспринимают пациенты, на вызовах я не раз слышала фразу: «Я врача вызывал вообще-то». А ведь большинство бригад скорой помощи состоят именно из фельдшеров, и они могут профессионально оказать медицинскую помощь. То же могу сказать про учителей, работников промышленности.

В общем, мысли Веры Земсковой целиком совпали с идеей фильма — показать важность человеческого труда в любой профессии.

— Съемки проходили в реальных обстоятельствах. Мне режиссер фильма Ольга Ажнакина сразу сказала: «Все будет взаправду», — рассказала фельдшер.

И действительно, в документальном фильме нет ни одного постановочного кадра.

— Съемочная группа снимала мою работу в течение двух дней. Вместе с моей бригадой они ездили на вызовы, если пациенты были не против, то продолжали снимать и во время оказания помощи, — поделилась героиня.

В кино вошли несколько историй спасения, среди них — про вызов скорой мужчине, который работал на стройке.

— Мы получили сигнал, что у мужчины боли в сердце. Сразу же помчались на помощь. Уже на месте обследовали пациента, были показания к госпитализации, но он отказался от нее — сказал, что у него семья, он не может лечь в больницу, нужно работать. Я попыталась убедить его, но выбор всегда за пациентом. Каждый должен понимать, что, отказываясь от госпитализации, он подвергает свое здоровье, а иногда и жизнь значительному риску. В итоге пациент пообещал обратиться к врачу в свою поликлинику, — отметила Вера.

Быть актрисой фельдшеру понравилось.

— В какой-то момент я даже забыла, что меня снимает камера. Расслабилась и просто старательно и профессионально делала свою работу, — сказала она.

В основном бригада Веры Земсковой ездит по трем районам: Алтуфьевский, Бибирево и Отрадное, но бывает, что отправляют и в другие.

— Мне нравится, как меняется мой родной город. Какой красивой, ухоженной стала Москва! Подстанция находится в Алтуфьевском, и за последние годы здесь стало гораздо приятнее. Транспорт ходит регулярно, до работы удобно добираться, — говорит фельдшер. — Люблю столицу и рада, что могу помогать людям.

СПРАВКА

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова — крупнейшая в городе медицинская организация, в которой трудятся свыше 12 тысяч профессионалов своего дела. В городе равномерно развернуто 60 подстанций скорой помощи. Каждые сутки бригады совершают более 12 тысяч выездов, это свыше 4,5 миллиона в год.