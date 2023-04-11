Подведены итоги годовой работы проекта «БиблиоДонбасс»
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Во вторник, 11 апреля, исполнился год проекту «БиблиоДонбасс» по сбору книг для библиотек новых регионов страны. Его инициатором выступила Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя этой библиотеки об успехах проекта.
Павел Кузьмин недавно приехал из Луганска, где встретился с сотрудниками и читателями шести библиотек этого региона.
— Мы в нашей библиотеке решили, что работаем не по доставке гуманитарной помощи, а непосредственно с людьми. Поэтому я и поехал — встретиться с ними лично. После этого сделал вывод: библиотеки в новых республиках занимают ключевое место в интеграции людей в мирное, гуманитарное пространство. Именно в библиотеки люди приходили во время обстрелов, спасались в читальных залах. Они были уверены — туда снаряд никогда не прилетит, — рассказал Павел Кузьмин.
По его словам, сотрудники библиотек новых регионов страны продолжали обслуживать читателей даже во время бомбежек, когда не было отопления, воды, электричества.
— Люди приходили в библиотеки из укрытий, подвалов и просили: дайте нам что-то почитать. Потому что у них нет ни радио, ни телевидения, ни мобильной связи. Остаются только книги. Они брали историческую литературу на русском языке, любовные романы. Библиотеки не закрывались и своей работой поддерживали людей. Они давали им возможность пережить это страшное время,— отметил директор библиотеки.
Кузьмин уверен, что дальнейшая интеграция этих людей в российское общество во многом зависит от библиотек.
— В этом процессе я вижу важную роль нашей Библиотеки иностранной литературы. Мы поставили перед собой и другую задачу. Помимо подключения читален, расположенных в новых регионах к российской библиотечной системе, мы будем продолжать знакомить людей, в том числе и иностранцев, с литературой и творчеством авторов и поэтов Луганской, Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, — подчеркнул Кузьмин.
Также во время недавней поездки он с министрами культуры регионов получил от них поддержку в этом вопросе.
— Мы намерены проводить дни культуры Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. С Херсоном мы поддерживаем связь по телефону, прорабатываем аналогичные программы. Наша задача — через Библиотеку иностранной литературы показать всему миру богатство культуры этих регионов, которая является исконно русской. Общаясь с людьми, я увидел их искреннее желание принимать в этом участие, — уточнил Кузьмин.
Директор библиотеки считает одной из важнейших задач налаживание грамотной системы комплектования и повышения квалификации и образования новых сотрудников, которые приходят работать в библиотеки, не имея профильного образования.
— Нужно обязательно подключать новые территории к культурно-просветительским, образовательным программам, которые проводятся на территории страны учреждениями библиотечного профиля. И, конечно, необходим постоянный мониторинг и поддержка их деятельности с точки зрения административно-вспомогательной работы. В ближайшее время мы планируем провести совместно с Министерством культуры РФ в Ростове-на-Дону форум библиотек новых территорий, — отметил Павел Кузьмин.