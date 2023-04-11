Подведены итоги годовой работы проекта «БиблиоДонбасс»

Директор Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино Павел Кузьмин / Фото: из личного архива

Во вторник, 11 апреля, исполнился год проекту «БиблиоДонбасс» по сбору книг для библиотек новых регионов страны. Его инициатором выступила Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя этой библиотеки об успехах проекта.

Павел Кузьмин недавно приехал из Луганска, где встретился с сотрудниками и читателями шести библиотек этого региона.

— Мы в нашей библиотеке решили, что работаем не по доставке гуманитарной помощи, а непосредственно с людьми. Поэтому я и поехал — встретиться с ними лично. После этого сделал вывод: библиотеки в новых республиках занимают ключевое место в интеграции людей в мирное, гуманитарное пространство. Именно в библиотеки люди приходили во время обстрелов, спасались в читальных залах. Они были уверены — туда снаряд никогда не прилетит, — рассказал Павел Кузьмин.

По его словам, сотрудники библиотек новых регионов страны продолжали обслуживать читателей даже во время бомбежек, когда не было отопления, воды, электричества.

— Люди приходили в библиотеки из укрытий, подвалов и просили: дайте нам что-то почитать. Потому что у них нет ни радио, ни телевидения, ни мобильной связи. Остаются только книги. Они брали историческую литературу на русском языке, любовные романы. Библиотеки не закрывались и своей работой поддерживали людей. Они давали им возможность пережить это страшное время,— отметил директор библиотеки.

Кузьмин уверен, что дальнейшая интеграция этих людей в российское общество во многом зависит от библиотек.

— В этом процессе я вижу важную роль нашей Библиотеки иностранной литературы. Мы поставили перед собой и другую задачу. Помимо подключения читален, расположенных в новых регионах к российской библиотечной системе, мы будем продолжать знакомить людей, в том числе и иностранцев, с литературой и творчеством авторов и поэтов Луганской, Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, — подчеркнул Кузьмин.

Также во время недавней поездки он с министрами культуры регионов получил от них поддержку в этом вопросе.

— Мы намерены проводить дни культуры Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. С Херсоном мы поддерживаем связь по телефону, прорабатываем аналогичные программы. Наша задача — через Библиотеку иностранной литературы показать всему миру богатство культуры этих регионов, которая является исконно русской. Общаясь с людьми, я увидел их искреннее желание принимать в этом участие, — уточнил Кузьмин.

Директор библиотеки считает одной из важнейших задач налаживание грамотной системы комплектования и повышения квалификации и образования новых сотрудников, которые приходят работать в библиотеки, не имея профильного образования.

— Нужно обязательно подключать новые территории к культурно-просветительским, образовательным программам, которые проводятся на территории страны учреждениями библиотечного профиля. И, конечно, необходим постоянный мониторинг и поддержка их деятельности с точки зрения административно-вспомогательной работы. В ближайшее время мы планируем провести совместно с Министерством культуры РФ в Ростове-на-Дону форум библиотек новых территорий, — отметил Павел Кузьмин.