Психолог назвала пять способов повысить самооценку

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Здоровая самооценка позволяет человеку жить в гармонии с собой и выстраивать отношения с окружающими. Родителям особенно важно понимать, принимать и уважать себя, ведь необходимо научить этому детей. Как стать увереннее, «Вечерней Москве» рассказала психолог семейного центра «Доверие» Людмила Данина.

Самооценка формируется с детства. В этом вопросе важно участие родителей. Именно от них зависит, как ребенок будет воспринимать себя в будущем: если мама и папа не верят в свои силы, сыну или дочери тоже будет непросто.

Какие шаги стоит предпринять родителям, чтобы укрепить внутреннюю уверенность:

Сформируйте список ваших положительных качеств

Необходимо внести минимум 20 пунктов. Это нужно, чтобы сфокусироваться на достоинствах, напомнить самому себе о достижениях. Полезно вести дневник, записывать все поступки, которыми гордитесь. Перечитывая, вы получите мотивацию на дальнейшее развитие.

Не сравнивайте себя с другими

Все люди разные. Не стоит тратить время на размышления о том, кто лучше или хуже. Лучше сосредоточиться на своих ощущениях, поставить цель и делать все для ее достижения.

Общайтесь с людьми, на которых хотите быть похожими

Окружение влияет на наши суждения и поступки. Поэтому нужно внимательно относиться к выбору друзей и знакомых.

Занимайтесь самонаблюдением

Не путать с самокритикой! Анализируйте мысли и чувства. Разобравшись в том, что доставляет дискомфорт, вы сможете провести работу, чтобы его преодолеть.

Развивайте позитивное мышление

Умение видеть во всех ситуациях плюсы важно. Оно помогает сохранять внутренний баланс и гармонию, находить силы двигаться дальше.

— Родители — пример для детей. Нужно начать с себя, чтобы сформировать здоровую самооценку в ребенке. Специалисты семейных центров окажут всестороннюю помощь и поддержку, если возникают сложности в этом процессе, — отмечает Людмила Данина.

В столичных семейных центрах проходят психологические занятия, где москвичам помогают поверить в себя. На тренинге «Родительская уверенность» с участниками выполняют практические упражнения на повышение самооценки. Кроме того, мамам и папам рассказывают о воспитании детей и приемах бесконфликтного общения.

На встречах «Равновесие» родители и подростки учатся взаимоуважению и поддержке. Специалисты помогают выразить теплые чувства и уверенность друг в друге. В результате участники не только укрепляют веру в себя, но и налаживают отношения, делают их теплее и ближе.

Некоторые мамы и папы не знают, как правильно выстраивать общение с детьми. Может казаться, что воспитательные методы не подходят ребенку. В таких случаях психологи рекомендуют индивидуальные консультации. Семья вместе со специалистом анализирует ситуацию, ищет выход. В процессе встреч родители прорабатывают отношение к самим себе и учатся находить положительные моменты во всем.