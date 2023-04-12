«Станем бомжами»: как на юге Москвы многодетную семью выселили из квартиры за долги по валютной ипотеке

Фото: Из личного архива

Одним из самых популярных способов покупки жилья в России является ипотека. Сейчас на рынке множество выгодных предложений от разных банков, а до 2019 года был еще один вариант — валютный. По нему была низкая процентная ставка, но банки с радостью выдавали такой заем, понимая нестабильность курсов валют. С 2008 года должники по валютной ипотеке начали страдать из-за скачка курса. Порой платежи по кредиту превышали совокупный доход семьи, из-за чего многие остались на улице с огромными долгами. Государство даже вводило специальные меры для валютных должников, чтобы как-то выправить ситуацию, но не все смогли ими воспользоваться. Как из-за валютной ипотеки многодетная семья осталась на улице — в материале «Вечерней Москвы».



Светлое будущее

Квартиру на Симоновском Валу, за которую сейчас многодетный отец Александр Новиков воюет с новыми владельцами и сотрудниками различных ведомств и служб, семья оформила в ипотеку в 2006 году. Из-за особенностей трудоустройства будущему отцу многодетного семейства одобрили валютную ипотеку.

— Я тогда с горящими глазами смотрел в светлое будущее и на новую жизнь, потому согласился, — рассказывает собеседник «ВМ».

С тех пор курс доллара неуклонно рос, с 24 рублей до 100, да и появлялись другие расходы: пара родила троих детей. В какой-то момент ежемесячный платеж вырос с 40 до 150 тысяч рублей. С такими тратами отец семейства справиться не мог — ежемесячный платеж банально превышал суммарный доход семьи. Тогда Новиков попросил банк перевести задолженность в рубли. Однако кредитная организация ему отказала.

Фото: Из личного архива

В попытке как-то выбраться и выплатить долги мужчина взял несколько кредитов, чтобы погасить долг перед первым банком. Но все равно не поспевал за ростом валюты. Тогда, чтобы привлечь внимание и, может быть, уговорить банк, мужчина принял решение не платить ипотеку вовсе. Это произошло в 2014 году. В тот момент мужчина уже выплатил банку 120 тысяч долларов.

Банк действительно заинтересовался должником, но вместо того, чтобы пойти на встречу, обратился в суд. Одновременно с этим собеседник «ВМ» обращался в различные ведомства, в том числе писал в СК, прокуратуру и даже президенту.

Однако на его сторону никто не встал. В 2022 году квартиру выставили на торги за долги. Три раза покупателей не находилось, на четвертый раз, в 2023 году, жилплощадь все же продали с молотка за девять миллионов рублей.

Новые владельцы всерьез взялись за выселение семьи из квартиры. Дверь пытались взломать, угрожали жильцам, перекрывали газ и отключали электричество. Дошло даже до ложных сообщений о минировании здания в надежде на то, что всех домочадцев эвакуируют принудительно.

Стойкие жильцы не покидали квартиру, баррикадировали двери и долго не сдавались, так как другого жилья у них нет. В период обороны члены семьи для выхода на улицу пользовалась окном, ведь живут они на первом этаже.

Фото: Из личного архива

Однако после двухдневной прямой осады гарнизон квартиры сдался. Новые владельцы повесили на окно свой замок, лишив жильцов способа взаимодействовать с внешним миром, после чего взломали дверь, разобрали баррикады и выселили семью.

В данный момент Новиковы живут у друзей.

— Через несколько дней, когда нас окончательно выпишут из квартиры, мы потеряем все льготы как многодетная семья, да еще и в прямом смысле станем «бомжами», — посетовал отец семейства.

Примечательно, что, несмотря на проданную с молотка квартиру, мужчина все еще не расквитался с банком. Даже после лишения собственности он останется должен банку более миллиона рублей. Все его счета заморожены, сам он банкрот и ценного имущества у него нет.

Забрать, даже если в ней прописан ребенок

Адвокат Даниил Лунев сообщил «Вечерней Москве», что требования новых владельцев вполне законны.

— Если жилье было приобретено за счет ипотечных средств и является залогом, то его, к сожалению, банк имеет право отнять. Следовательно, кредитор имеет право забрать квартиру за долги, если она в ипотеке и даже если она единственная. Более того, кредиторы могут забрать квартиру за долги, даже если в ней прописан ребенок, — разъяснил Лунев.

Однако он отметил, что судебная практика не позволяет выселять жильцов в случае, если долг по кредиту составляет менее пяти процентов от стоимости жилья и должник не платит менее трех месяцев. При этом адвокат отметил, что оба условия должны быть соблюдены.

Фото: Из личного архива

Даниил Лунев отметил, что, несмотря на тяжесть ситуации, никто не мог выселить семью без решения суда, которого, кстати, еще нет.

— Физически выселить людей можно только с помощью судебных приставов после решения суда, вступившего в законную силу, — поясняет адвокат.

Но, по словам отца семейства, никто судебных приставов не вызывал. Их просто выжали из квартиры, не показав никаких бумаг. «Вечерняя Москва» будет следить за развитием ситуации.