Специалисты столичных семейных центров научат достигать поставленных целей

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Целеустремленность помогает взрослым и детям добиваться успеха в жизни, а сомнения и негативные установки могут помешать выполнять нужные задачи. Где найти мотивацию на развитие и как справиться со страхом неудачи, рассказывает специалист семейного центра «Притяжение» Анна Мыльникова.

Иногда кажется, что для достижения заветной цели не хватает стимула, который придаст сил двигаться вперед. Нередко это только «ширма», а настоящая причина — переживания из-за возможных ошибок. Чтобы найти мотивацию и преодолеть сомнения, психологи рекомендуют придерживаться некоторых советов.

Как перестать бояться и начать действовать?

Осознайте, что страх — это нормально. Чаще всего эта эмоция основана на негативном опыте. Вместо того, чтобы избегать неприятные ситуации, подумайте, откуда берутся опасения. Задайте себе вопрос: «Как лучше поступить, чтобы не повторить такой сценарий?»

Анализируйте собственный багаж знаний и навыков

«Чего мне не хватает для достижения цели?». Ответ на этот вопрос поможет развить качества и способности, необходимые для получения результата. Совершенствуя умения, вы повысите шансы на успех.

Используйте техники планирования

Детально пропишите, как вы хотите достигнуть успеха в том или ином деле. Когда увидите перед собой план, будет намного легче понять, какие сложности могут возникнуть на пути и какие навыки понадобятся для их решения. Кроме того, четкая стратегия повысит уверенность в себе.

Разбивайте одну задачу на много маленьких

Не стоит «замахиваться» сразу на глобальную цель. Лучше продумать много небольших шагов, которые помогут прийти к конкретному результату.

Найдите истинное намерение

Нередко мы виним себя за лень и отсутствие мотивации. Но иногда человек не до конца осознает, чего хочет на самом деле. За определенной целью могут скрываться совершенно другие желания. Чтобы выявить их, пропишите конечный результат, к которому стремитесь. Затем подумайте, какие именно чувства вызовет выполнение поставленных задач.

Какие занятия проходят в семейных центрах?

В столичные семейные центры регулярно обращаются родители, чьи дети потеряли желание учиться, или те, кто сами не понимают, как приступить к делу. Чтобы помочь семьям, специалисты проводят различные тренинги и мастер-классы, рассказывают, как найти мотивацию, развить навыки планирования и целеполагания.

Например, «Все могу» — занятия для родителей. С участниками разбирают приемы тайм-менеджмента, объясняют, как их применять в повседневной жизни. С мамами и папами обсуждают стремления, продумывают стратегию для достижения целей. Психологи рассказывают, как делегировать домашние обязанности, чтобы находить время на себя и близких.

На встречах подростковых клубов особое внимание уделяют развитию целеустремленности. Юноши и девушки учатся работать в команде, выступать на публике, выстраивать общение с окружающими, повышают самооценку и уверенность в себе. Специалисты помогают лучше понять желания, поддерживают и направляют на пути к осуществлению мечты.

— Важно уметь достигать поставленных задач, не бросать их на половине пути. Ребенку этот навык помогает учиться: осознаннее подходить к выполнению домашней работы, быстрее завершать задания. Подростки эффективнее готовятся к экзаменам, понимают, какие шаги стоит предпринять, чтобы получить желаемый результат. Особенно целеустремленность нужна родителям. Взрослым необходимо успевать все: работать, воспитывать детей и быть примером, не забывать о саморазвитии. На все это требуются мотивация и силы. Специалисты семейных центров помогут их найти, — отметила Анна Мыльникова.

Чтобы узнать больше о занятиях семейных центров Москвы, нужно перейти на портал в раздел мероприятия. Там представлена вся информация о ближайших мастер-классах, тренингах и встречах со специалистами.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня.