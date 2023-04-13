Навруз собрал гостей: в столице отметили приход весны

Фото: mos.ru

В столице отметили праздник прихода весны — Навруз. Он вновь объединил представителей разных народов и культур в формате онлайн-трансляции.

Впервые «Московский Навруз», знакомящий горожан с традициями восточных народов, отпраздновали в столице в 2006 году. Стоявшая у его истоков руководитель региональной общественной организации «Таджикский культурный центр» Хуршеда Хамракулова вспоминает:

— Раньше многие в столице отмечали праздник, но делали это в своем узком кругу, семье, диаспоре. А нам хотелось объединить всех и показать, что такое единство и демонстрация красоты национальной культуры возможны.

По ее словам, в первый год из десятков диаспор на предложение принять участие в празднике откликнулись только восемь, а гостей собралось пять тысяч человек. В этом году благодаря формату онлайн-трансляции число зрителей превысило 2,5 миллиона.

— В подготовке праздника участвовали 35 организаций, представляющих 22 национальности, что сделало его по-настоящему многонациональным, ярким и радушным, — отметил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. С Наврузом связано много традиций, о которых зрители узнавали по ходу торжества.

Одна из них — готовить сумаляк. Это блюдо варят из пророщенных зерен пшеницы. В остальном праздничное меню у разных народов может отличаться. Таджики, например, ставят на стол сабзу — тарелку с зеленью, как правило, это тоже пророщенная пшеница, которая является символом обновления.

— В Башкирии мы обязательно готовим пирог с начинкой из мяса и картофеля зур-бэлеш и мучное блюдо йыуаса. Стол должен быть накрыт богато, — рассказал участвовавший в «Московском Наврузе» вокалист, лауреат международных конкурсов Алмаз Аюпов.

По его словам, традиции праздника в его семье соблюдают неукоснительно, а узнал он про них еще от прабабушки.

Для зрителей «Московского Навруза» была подготовлена шестичасовая концертная программа с участием творческих коллективов, музыкантов, певцов, в том числе звезд российской эстрады Дениса Майданова и Азизы.

Как отметила хореограф ансамбля народного танца «Соната» Людмила Агеева, на сцене в этот день чувствовалось дыхание весны.

— Весеннее настроение создавали и радостная ритмичная музыка, и яркие костюмы артистов, украшенные камнями и цветами, — поделилась она наблюдениями.

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