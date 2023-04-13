Нам с фольклором по пути: с народной культурой москвичей знакомят мюзиклы и звезда сериала

Виктор Логинов и Мария Гуськова в сцене из спектакля «Хожение за три моря» / Фото: Пресс-служба ФЦ Москва

27 марта столица отметила День театра. Одной из площадок, принявших участие в акции, стал Московский фольклорный центр «Москва», ранее известный как театр Людмилы Рюминой. Центр уже почти четверть века занимается сохранением и передачей наследия русской и мировой культуры.

После того как Людмилы Рюминой не стало, театру пришлось изменить концепцию.

— Людмила Георгиевна была главным артистом коллектива, — вспоминает директор театра Сергей Нечаенко. — Именно она писала песни, ставила спектакли, придумывала и шила костюмы. Казалось, что без нее все развалится. Поэтому, придя на место директора, я попросил у Александра Кибовского, руководителя Департамента культуры Москвы, дать нам год, чтобы выстроить работу.

И этого года хватило, чтобы понять особенности театра, его сильные стороны и то, на что следует сделать упор при развитии. Неожиданно для всех своих зрителей театр начал ставить мюзиклы.

— На базе нашего центра существует единственный в Москве оркестр русских народных инструментов «Мастера России», который может исполнять авторские произведения как в традиционной, так и в современной стилистике, — рассказывает директор. — А также у нас есть вокально-хореографический ансамбль «Русы», хранящий традиции русского народного пения и танца.

Модный формат мюзикла позволил раскрыть уникальные таланты артистов с новой стороны и привлечь зрителей. За несколько лет в театре поставили фолк-мюзикл «Алатырь», историю любви по мотивам славянской мифологии «Алконост», мюзикл «Садко», музыкальный спектакль «Иван-царевич и Серый Волк». И все премьеры прошли с аншлагами. Так, постановки центра продолжают курс, взятый Людмилой Рюминой на сохранение народных традиций, но делают это в современной и понятной зрителям форме. А поскольку на территории столицы проживает огромное количество народов, то в репертуаре театра находится место и грузинским танцам, и казахским песням. Одной из самых популярных постановок этой творческой площадки стал музыкальный эпос «Хожение за три моря» о путешественнике Афанасии Никитине. Главную роль в спектакле исполнил актер Виктор Логинов, известный многим зрителям по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Его привлекла история русского супергероя.

— Афанасий Никитин — это русский путешественник, одинаково уважительно относящийся к любой культуре и вере, но при этом не идущий на компромисс со своей совестью, не предающий принципы даже перед лицом неизбежной гибели, — поясняет актер. — Он готов пожертвовать своей жизнью ради спасения других народов, пусть и малознакомых ему. И именно эти качества делают его настоящим героем, тем самым героем, которые так нужны сегодня и которых так часто рождает Русская земля.

К слову, с этим спектаклем в театре связана интересная история. За две недели до его премьеры в Москве танцевальный коллектив центра пригласили на форум в Индии. Там артисты должны были познакомить индийцев с русскими народными танцами. На открытии руководитель форума выступил с речью о том, что отношения России с Индией насчитывают около 600 лет, ведь именно в этот штат в XV веке приплыл русский купец Афанасий Никитин…

— Как случилось, что мы оказались именно в том месте, где в свое время побывал герой нашей постановки? — удивляется директор.

Это совпадение сотрудники центра расценили как знак, что с выбором пути они не ошиблись. А те, кто считает, что народное творчество непопулярно у современного зрителя, как говорится, «просто не умеют его готовить».