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На пенсию не собираюсь — Михаил Шуфутинский отмечает 75-летие

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Общество
На пенсию не собираюсь — Михаил Шуфутинский отмечает 75-летие
Фото: Антон Великжанин / Москва 24

В четверг, 13 апреля, эстрадному певцу, заслуженному артисту РФ Михаилу Шуфутинскому исполнилось 75 лет. Накануне «Вечерняя Москва» пообщалась с юбиляром.

— Михаил Захарович, как отпразднуете юбилей?

— Весело и бодро — на сцене. В этот день в Санкт-Петербурге состоится мой сольный концерт. А 18 апреля в Москве пройдет юбилейный концерт. Хотя слово «юбилей» не люблю. Оно у меня ассоциируется с проводами на пенсию. На концерте выступят, конечно, и мои друзья — артисты.

— Среди которых есть как ваши ровесники, так и молодые. Как вам работается с молодежью?

— Сплошной позитив. Недавно с рэпером ST (Александром Степановым) исполнил замечательную песню «Счастье любит тишину», которую он и сочинил. Мы сняли клип. Еще вышел очень хороший клип с Егором Кридом «3 сентября». Были многомиллионные просмотры. С этими ребятами интересно работать.

— На концертах кажется, что аудитория ваша ничуть не стареет.

— Отвечу так — она действительно не стареет, а лишь взрослеет. И я иногда удивляюсь, когда на сцену выходят дети с цветами или игрушками. Благодарю тогда родителей, находящихся в зале, за то, что они прививают хороший вкус.

— Очень много артистов исполняют песни о любви. У вас это получается делать особенно и говорить о любви вы умеете как-то иначе.

— Не надо бояться выражать словами то, что чувствуешь. Если же делать этого не можешь, тогда не стоит и пытаться. Нужно приучать детей в детстве читать хорошие книжки, чтобы они могли правильно изъясняться и говорить хорошие, красивые вещи тем, кто их заслуживает.

— Хотелось бы сделать вам комплимент — выглядите вы, как всегда, очень современно и стильно.

— Так старается моя жена Светлана, чтобы я мог нравиться публике. Она мой персональный стилист.

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