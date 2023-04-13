На пенсию не собираюсь — Михаил Шуфутинский отмечает 75-летие
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В четверг, 13 апреля, эстрадному певцу, заслуженному артисту РФ Михаилу Шуфутинскому исполнилось 75 лет. Накануне «Вечерняя Москва» пообщалась с юбиляром.
— Михаил Захарович, как отпразднуете юбилей?
— Весело и бодро — на сцене. В этот день в Санкт-Петербурге состоится мой сольный концерт. А 18 апреля в Москве пройдет юбилейный концерт. Хотя слово «юбилей» не люблю. Оно у меня ассоциируется с проводами на пенсию. На концерте выступят, конечно, и мои друзья — артисты.
— Среди которых есть как ваши ровесники, так и молодые. Как вам работается с молодежью?
— Сплошной позитив. Недавно с рэпером ST (Александром Степановым) исполнил замечательную песню «Счастье любит тишину», которую он и сочинил. Мы сняли клип. Еще вышел очень хороший клип с Егором Кридом «3 сентября». Были многомиллионные просмотры. С этими ребятами интересно работать.
— На концертах кажется, что аудитория ваша ничуть не стареет.
— Отвечу так — она действительно не стареет, а лишь взрослеет. И я иногда удивляюсь, когда на сцену выходят дети с цветами или игрушками. Благодарю тогда родителей, находящихся в зале, за то, что они прививают хороший вкус.
— Очень много артистов исполняют песни о любви. У вас это получается делать особенно и говорить о любви вы умеете как-то иначе.
— Не надо бояться выражать словами то, что чувствуешь. Если же делать этого не можешь, тогда не стоит и пытаться. Нужно приучать детей в детстве читать хорошие книжки, чтобы они могли правильно изъясняться и говорить хорошие, красивые вещи тем, кто их заслуживает.
— Хотелось бы сделать вам комплимент — выглядите вы, как всегда, очень современно и стильно.
— Так старается моя жена Светлана, чтобы я мог нравиться публике. Она мой персональный стилист.