Хирург по пересадке волос назвал пять главных причин облысения

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Ежедневно человек теряет от пятидесяти до ста волосинок — это норма. Отклонения могут наблюдаться по многим причинам, пишет британский таблоид The Sun. Например, волосопад может начаться из-за внутренних нарушений в организме, таких как болезнь, стресс, послеродовой период или дефицит витаминов. Хирург по пересадке волос Фуркан Раджа объяснил, почему люди аномально теряют волосы, и посоветовал варианты решения проблемы.

Стресс

Если волосы выпадают больше, чем обычно, стоит включить в распорядок дня ритуалы для снятия стресса.

— Стресс сильно влияет на общее состояние здоровья пациента и ускоряет выпадение волос. Также он повышает уровень андрогенов (мужских половых гормонов), которые связаны с облысением, — рассказал доктор Раджа.

Доказано, что поддержание баланса минералов цинка и магния помогает контролировать тревогу и напряжение, объяснил медик. Цинк содержится в устрицах и красном мясе, а магний — в цельнозерновых продуктах, темной листовой зелени и бобовых. Физические упражнения и медитация, а также достаточный сон также важны для ментального здоровья.

Лекарства

Выпадение волос — общеизвестный побочный эффект некоторых видов химиотерапии. Также этому могут способствовать разжижители крови, антидепрессанты и бета-блокаторы, а также некоторые гормональные препараты.

Алкоголь

Сам по себе алкоголь напрямую не связан с потерей волос, но он обезвоживает организм и высушивает волосяные фолликулы. Также, по словам доктора Раджи, если употреблять спиртное длительное время, в теле повышается уровень кислоты, из-за которой плохо усваивается белок.

В совокупности это вредит волосяным фолликулам и здоровью волос, приводит к их истончению и выпадению. Избежать обезвоживания при употреблении спиртного можно, если употреблять стакан воды после каждого алкогольного напитка. Кроме того, нужно поддерживать уровень гидратации в течение всего дня, независимо от того, пьет человек алкоголь или нет.

Нехватка витаминов

Низкое содержание витамина В12 плохо сказывается на здоровье красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям. Дефицит железа, или анемия означает, что организм не вырабатывает достаточного количества нужного белка для волосяных клеток.

По словам эксперта, витамин В12 содержится в мясе, яйцах и сыре, железо — в красном мясе, фасоли и сухофруктах. Доктор Раджа добавил, что витамин А и биотин (витамин В7) также важны для роста: витамин А помогает кожным железам вырабатывать маслянистое вещество, называемое кожным салом. Оно удерживает влагу в коже головы и сохраняет волосы здоровыми. Кроме того, есть витамин D, что стимулирует новые и старые волосяные фолликулы.

Исследования показали, что недостаток витамина D в организме может привести к выпадению волос. «Солнечного» гормона обычно не хватает зимой, в это время рост новых волос может замедлиться. Уровень биотина повысят сладкий картофель, грибы и брокколи. Морковь, тыква, шпинат и капуста богаты бета-каротином, который превращается в витамин А. Витамин D содержится в жирной рыбе, морепродуктах и яичных желтках.

Проблемы с гормонами

Гормональные изменения, которые бывают на разных этапах жизни женщины, например, во время беременности и менопаузы, могут повлиять на рост волос: они истончатся и появятся залысины. Также гормональные нарушения могут стать причиной мужское облысения. В этом случае нужно обратиться к врачу и пройти необходимую терапию.