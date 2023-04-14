Московские психологи рассказали, почему важно смеяться каждый день

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Смех — естественная реакция человека на различные повседневные ситуации. Одни нам видятся просто забавными и вызывают легкую улыбку, над комичностью и абсурдностью других же мы хохочем до слез. Юмор можно найти во всем: начиная от бытовых обстоятельств и рабочих моментов, до собственных черт и привычек, которые мы уже не замечаем.

— Юмор пронизывает всю нашу жизнь, будь то хорошая шутка, анекдот, веселая комедия или остроумный комментарий, сказанный к месту. Без него человеку было бы очень сложно в любой сфере деятельности, а эмоциональные перегрузки случались бы на каждом шагу, — отметил Денис Хакимов, специалист Московской службы психологической помощи.

Для того, чтобы люди не забывали о том, как важно от души повеселиться, был даже специально придуман неофициальный праздник — День внезапного смеха, который отмечается во всем мире 14 апреля.

Смеясь над чей-нибудь шуткой, мы активизируем разные группы мышц во всем теле. По-своему это похоже на очень легкую разминку. Также в таком состоянии повышается выработка эндорфинов, а она, в свою очередь, снижает интенсивность болевых ощущений. Помимо прочего, в данном процессе задействовано, как ни странно, дыхание. Увеличение частоты вдохов-выдохов насыщает организм кислородом. Однако, нужно понимать, что не получится заменить полноценные тренировки просто посмотрев комедию — нагрузка хоть и приятная, но очень уж незначительная по силе воздействия на тело.

Другой важный фактор — психологический. Когда мы смеемся, вырабатывается «гормон счастья», уменьшающий влияние негативных факторов на физиологическом уровне. Не менее важен эмоциональный аспект. Чувство юмора позволяет эффективно противостоять стрессу, тревоге, резкой смене обстановки. Если есть над чем посмеяться, то многочисленные кризисные ситуации не будут выглядеть неподъемной ношей — какую-то на первый взгляд нерешаемую проблему можно довести до абсурда и увидеть, что никакой катастрофы не произошло.

В окружении радостных людей, как правило, чувствуешь себя более безопасно и раскованно, ведь подобная обстановка располагает к комфорту и непринужденности. Даже просто общаться с кем-то, кто настроен дружелюбно, значительно приятнее и проще. Стоит только помнить, что не все одинаково любят показывать эмоции, а молчание или угрюмый вид не означают, что человеку грустно или неинтересно. Ну и смех тоже бывает разный и имеет различные поводы. Хорошо, когда веселятся вместе с кем-то над нелепостью или анекдотом, и совсем другое дело, когда над кем-то насмехаются. Это не идет на пользу никому.

Юмор — отличный инструмент противостояния неизбежным трудностям жизни, а также поддержания себя в рабочем состоянии. Смеяться вообще полезно, и иногда это стоит делать и над собой, ведь самоирония помогает взглянуть на себя со стороны. А это хорошая возможность поменяться к лучшему.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 17 апреля в 18:00 состоится онлайн-мероприятие «В контакте с эмоциям», на котором психолог расскажет о нашей эмоциональной жизни, поможет определить, насколько мы внимательны к своим эмоциональным переживаниям и умеем ли распознавать эмоции через сигналы своего тела. Участие бесплатно, необходимо регистрация по ссылке.