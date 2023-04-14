«Мастерская цифровых медиа» приняла участие в Межконфессиональном Пасхальном марафоне

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В Лефортово прошел Межконфессиональный Пасхальный марафон, на который были приглашены участники «Мастерской цифровых медиа». Марафон прошел в рамках реализации государственной национальной политики с целью укрепления в Москве межнационального и межконфессионального взаимопонимания и согласия. Мероприятие познакомило москвичей с традициями иудеев и христиан в связи с празднованием Песаха и Пасхи. Организаторами мероприятия, проходившего под девизом «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника», выступили Региональная благотворительная общественная организация содействия деятельности еврейских общин «Московский Еврейский Общинный Дом», общественная организация «Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур» и Региональная общественная организация «Семейный клуб «Перово».

— Проведение «Пасхального марафона» способствует гармонизации отношений между религиозными общинами, развитию взаимопонимания, утверждению духовно нравственных ценностей, культурному обмену между жителями Москвы разных национальностей и вероисповеданий», — отметила руководитель проекта «Мастерская цифровых медиа» Татьяна Яковлева.

Участники проекта «Мастерская цифровых медиа» смогли посетить творческие мастер-классы, лекции о праздничных традициях, дегустацию национальных блюд, круглый стол с представителями религиозных общин «Зачем мы нужны друг другу». Заседание круглого стола открыла директор МЕОД Ирина Щербань, которая отметила, что у Пасхального марафона – «солидный возраст», более десяти лет. От имени председателя Совета «Лицом к лицу» Владимира Штернфельда участников марафона приветствовала заместитель генерального директора организации Виктория Энгель. В Марафоне приняли участие заместитель главы Управы района «Перово» по работе с населением Надежда Облогина, руководитель Коворкинг-центра НКО Восточного административного округа столицы Владимир Черных, представители Русской Православной церкви, Евангелическо-Лютеранской церкви России, Объединения церквей Евангельских христиан-баптистов, Церкви Адвентистов Седьмого Дня, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма, Регионального центра социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», Всероссийского конгресса этножурналистов, а также других общественных организаций, благотворительных фондов, культурных центров и библиотек.