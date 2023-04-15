Благая цель объединяет людей всех возрастов

Волонтеры группы «Невидимки» плетут маскировочные сети, которые отправятся российским военнослужащим в зону спецоперации / Фото: Личный архив

Группа «Невидимки», состоящая из волонтеров фонда «Вместе по зову сердца», занимается изготовлением маскировочных сетей. Уникальная техника плетения и прочные материалы не раз спасали военнослужащим жизни. Об этом «Вечерней Москве» сообщила директор фонда Юлия Бузмакова.

Волонтерское движение создали в марте прошлого года.

— У наших военнослужащих возник запрос на маскировочные сети, ведь их не хватало, поэтому мы решили им помочь. Группой от восьми до десяти человек собирались по выходным и почти круглосуточно занимались плетением, прерываясь только на сон и еду, — рассказывает Бузмакова.

По ее словам, по прошествии полутора суток удается получить примерно 50 квадратных метров сетей.

— Перебрав всевозможные техники плетения, мы придумали свою и даже создали обучающий ролик. Используем такие материалы, как оксфорд и спанбонд, что помогает сделать сети плотными. По отзывам солдат, бывали случаи, когда сброшенный с квадрокоптера боеприпас застревал в масксети и не взрывался, что спасало военнослужащих, — говорит Бузмакова.

А еще выбранный добровольцами материал помогает решить проблему износостойкости. Создаваемые «Невидимками» сети прочные и выдерживают более десяти сборок и разборок.

Также, помимо прочего, волонтеры шьют носилки для спасения раненых и маскировочные халаты.

— Еще фонд помогает бойцам в госпиталях, для беженцев собираем гумпомощь, помогаем с оформлением документов и трудоустройством, — отмечает Бузмакова. — Занимаемся мы и патриотическим воспитанием детей, организовываем встречи участников спецоперации с молодежью. В школах благодаря нам создаются кружки, где дети шьют подушки для военных госпиталей.

По словам директора фонда, число добровольцев достигло 2400 человек. Но количество желающих помочь растет с каждым днем.

— В основном к нам приходят взрослые люди, 80 процентов из которых — женщины, — добавляет Юлия Бузмакова. — При этом самой старшей участнице нашей группы 87 лет! А еще некоторые приходят к нам целыми семьями. Например, у нас есть две супружеские пары старше 90 лет. Это говорит о том, что люди любого возраста объединяются, чтобы помогать нашим солдатам на фронте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга:

— Средств маскировки на фронте много не бывает. Ведь нашим постоянно наступающим войскам регулярно нужно менять места дислокации. Особую важность приобретают подобные сети еще и потому, что ВСУ активно используют дроны, которые можно обмануть с помощью камуфляжа и тем самым сохранить жизни и здоровье людей. При этом важна и моральная поддержка волонтеров. Ведь российские военные видят, какую поддержку фронту оказывают в тылу сотни тысяч неравнодушных россиян.