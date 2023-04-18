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Приметы и советы

Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки

Павел Иванов
Общество
Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки
Фото: MOS.RU

21 апреля Православная церковь чтит память святого Родиона — он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.

На Руси 21 апреля говорили: «Весной час упустишь, годом не наверстаешь. Овес сей хоть в воду, да в пору, а рожь — обожди часок, да посей в песок!» Крестьяне в эту пору с нетерпением ждали ухода полой воды с полей и наступления теплых дней, когда можно начать пахать землю.

С Родиона готовятся, а если погода позволяет, то и начинают пахать землю под овес. Именно к этому дню приурочено выражение: «Уставь соху, паши под овес!».

Многие приметы 21 апреля связаны с посевом овса. Сеять его нужно, если начали квакать лягушки, распустилась береза, лист дуба развернулся, а кроты начали рыть норы. Посев овса продолжали до тех пор, пока цветут грушевые и яблочные деревья.

Наши предки верили, что 21 апреля нельзя жениться, венчаться, крестить детей. Под запретом были все крупные празднества и семейные торжества, так как считалось, что они могут обернуться крупными ссорами и скандалами.

Приметы погоды:

Если на Родиона гром гремит, то пора пахать. Если ком земли не рассыпается — пахать рано.

Если лед на реке тронется в постный день (в понедельник, среду или пятницу), то летом у коров молока мало будет.

На небе красная луна взошла — жди тепла, но с грозами.

Солнце ярко светит — жара скоро придет.

Туман по земле стелется — ожидается неурожайный год.

Именины отмечают: Иван, Мария, Родион, Сергей.

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